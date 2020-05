Il successo di Elena Ferrante in tutto il mondo è stato certificato dalla serie tv “L’amica geniale”, una produzione internazionale Rai Fiction e HBO acclamata dal pubblico italiano ed internazionale. Una prova di come le maestranze italiane sappiano realizzare prodotti che non abbiano nulla da invidiare a quelli a stelle e strisce, anche perché tutta la crew a partire dal creatore Saverio Costanzo è italiana. Ora Elena Ferrante tornerà nuovamente sul piccolo schermo con una serie tv tratta dal suo ultimo romanzo La vita bugiarda degli adulti, che sarà sviluppata da Netflix e Fandango, che ha anche partecipato come co-produttore italiano alla serie Rai. L’annuncio è arrivato con un video diffuso dal colosso dello streaming.

La vita bugiarda degli adulti è un ritratto potente e singolare del passaggio di Giovanna dall’infanzia all’adolescenza negli anni Novanta. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

Felipe Tewes, Director of Local Language Original Series Netflix: “Siamo incredibilmente onorati di poter sviluppare una serie basata su La vita bugiarda degli adulti. I libri di Elena Ferrante hanno ispirato e affascinato i lettori in Italia e nel mondo, e siamo entusiasti di portare la sua ultima opera sugli schermi del nostro pubblico globale. Siamo inoltre felici di proseguire la nostra collaborazione con Fandango e di continuare a investire in storie “made in Italy” uniche che crediamo possano essere apprezzate in Italia e in tutto il mondo”.

Domenico Procacci, fondatore di Fandango: “Siamo molto felici di continuare a raccontare il mondo di Elena Ferrante. La Vita Bugiarda Degli Adulti, edito dagli amici di E/O, di quel mondo narra un’altra parte, vicina ma diversa. Sarà una bella avventura e siamo contenti di affrontarla con Netflix, con cui abbiamo ormai un rapporto forte e consolidato”.

Elena Ferrante è stata inserita nella prestigiosa classifica del Time tra le 100 personalità più influenti dell’anno e i suoi romanzi sono stati tradotti in 45 lingue. Il suo successo è stato forse enfatizzato dal mistero che circonda la sua persona, dato che nessuno l’ha mai vista e non esistono immagini pubbliche di lei. Lo stesso Saverio Costanzo ha dichiarato di aver avuto con lei una corrispondenza epistolare per realizzare la serie tv, ma di non averla mai incontrata.

La vita bugiarda per gli adulti, uscito per Edizioni E/O in Italia il 7 novembre scorso, sarà pubblicato in 25 paesi nel mondo il prossimo primo settembre.