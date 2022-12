Come ogni anno, alcuni telefoni dovranno rinunciare a WhatsApp

Si tratta di modelli obsoleti, per i quali l'app di messaggistica istantanea non è più in grado di aggiornarsi

WhatsApp non è per sempre. Soprattutto se hai un vecchio smartphone che, ormai, non aggiorna nemmeno più i suoi sistemi operativi. Così, come a ogni scoccare di anno nuovo, possiamo assistere a quello che viene considerato una sorta di switch-off di WhatsApp su alcuni cellulari. Il 1° gennaio 2023, per alcuni smartphone, WhatsApp smetterà di funzionare. Con buona pace dei nostalgici dei dispositivi vintage.

WhatsApp non funziona più per alcuni smartphone nel 2023

Android 4.1 Lollipop oppure iOS 12 sono i due sistemi operativi limite: prima di questi, nessun altro sistema operativo supporterà WhatsApp. È l’esigenza dell’aggiornamento dei prodotti, perché ci sono delle funzionalità che i sistemi operativi che risalgono al 2011 o al 2017 (come nel caso dei due sistemi operativi appena citati) non riescono più a supportare. E – come una sorta di serpente che si morde la coda – ci sono diversi dispositivi che non riescono a supportare sistemi operativi più recenti di quelli che abbiamo citato. Ad esempio, per la gamma degli smartphone di Cupertino, WhatsApp saluterà definitivamente gli iPhone 5 e gli iPhone 5c. Invece, i dispositivi della Samsung che non potranno più contare sull’app di messaggistica istantanea saranno: Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite e Samsung Galaxy Xcover 2. Ci sono diversi dispositivi Huawei e LG, per un totale complessivo di 49 modelli.

Ovviamente, la popolazione interessata da questa novità è davvero una minima parte: la corsa ai telefoni più aggiornati ha praticamente scongiurato un esteso black-out di WhatsApp e la stessa Meta ha avuto cura di mantenere intatte le compatibilità con la maggior parte dei dispositivi attualmente in commercio.