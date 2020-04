La HBO dimostra ancora una volta di essere un grande network con la scelta di rinnovare Westworld per una quarta stagione. Il crollo degli ascolti scesi del 50% rispetto alla deludente seconda stagione hanno portato molti a dubitare su un effettivo rinnovo, o almeno finché la serie non si sarebbe conclusa. Ora HBO ha invece emesso una nota annunciando che Lisa Joy e Jonathan Nolan sono già a lavoro su Westworld 4:

“Dal parco a tema occidentale alla metropoli tecnocratica del prossimo futuro, abbiamo apprezzato moltissimo ogni svolta e svolta dalle menti dei maestri narratori Jonathan Nolan e Lisa Joy. Non vediamo l’ora di vedere dove ci porterà la loro visione ispirata”.

La scelta di rinnovare Westworld e di dare fiducia ai suoi creatori è sicuramente in controtendenza in un mercato televisivo dove vige la regola del “dio ascolto”, per la quale se non convinci sei sempre a rischio chiusura. Anche con True Detective 3 la HBO ha compiuto un gesto di grande coraggio dopo il flop della seconda stagione arrivando ad ottenere un ottimo prodotto.

Westworld sin dall’inizio era stato concepito per essere uno show di almeno 5 stagioni e siamo certi che HBO rispetterà i suoi programmi non lasciandosi intimorire dai numeri di ascolto. La coerenza è sempre stata la forza del network più importante della tv americana, che in passato l’ha dimostrata anche chiudendo Game of Thrones all’ottava stagione come previsto inizialmente nonostante gli ascolti stellari avrebbero potuto spingere per protrarla.

Non ci resta dunque che attendere il 3 maggio per scoprire come si concluderà la terza stagione di Westworld e poi attendere verosimilmente il 2022 per la quarta stagione anche per via di tutte le produzioni ferme per il coronavirus.