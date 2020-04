Netlix ha superato il valore in borsa della Disney, ma nel mercato dello streaming sta per entrare ufficialmente HBO Max. Il nuovo servizio proprietario di WarnerMedia arriverà ufficialmente il prossimo 27 maggio ed includerà le proprietà delle controllate HBO e Warner Bros. Un catalogo straordinario dove il pubblico americano potrà godere in esclusiva dei grandi successi come Friends, I Soprano, Game of Thrones, Succession, Veep, The Big Bang Theory e ospiterà in totale titoli equivalenti a circa 10.000 ore di visione.

Ci saranno anche contenuti originali, uno dei primi disponibili sarà il reboot con le nuove avventure dei Looney Tunes, che restano fedeli alla loro tradizione di ironia e divertimento. Come si vede dal trailer, sono molti i personaggi familiari che torneranno che, a quanto pare, non hanno cambiato le loro abitudini, visto che continuano a far cadere oggetti incredibilmente grandi l’uno sull’altro. È come se tornassimo indietro nel tempo all’originale Looney Tunes, che iniziò nel 1930. Sarebbe dovuto uscire anche un episodio speciale di Friends con l’attesissima reunion, ma è slittato causa coronavirus.

HBO Max, catalogo ampio ma costo non così competitivo

HBO Max ha scelto di optare per un prezzo di abbonamento leggermente superiore a quello di Netflix pari a 14,95 dollari al mese e decisamente superiore a quello sia per Disney+ che di quello in bundle con Hulu. Il vantaggio per il pubblico americano è che il prezzo è lo stesso pagato per HBO Now, quindi non dovrebbe essere un problema per gli utenti. Il catalogo è ampissimo e per questo motivo ne vedremo delle belle nella guerra dello streaming. Non è prevista l’uscita sul mercato italiano visto che HBO ha prolungato il contratto di partnership per la distribuzione sui canali Sky.