L’attacco hacker a Vodafone in Portogallo

«Non ci sono prove che i dati dei clienti siano stati consultati o compromessi. L’indagine approfondita sull’atto criminoso proseguirà a tempo indeterminato, con il coinvolgimento delle autorità competenti». È la nota che arriva direttamente da Vodafone Portogallo, che ha visto una improvvisa interruzione dei suoi servizi nel corso della serata di ieri. Gli utenti con questo operatore di telefonia, infatti, non riuscivano a effettuare chiamate o a navigare sulla rete internet. La motivazione non era da imputare a un malfunzionamento tecnico ma – a quanto si è appreso nelle ore successive – a un vero e proprio attacco hacker.

LEGGI ANCHE > Cosa fare aspettando un chiarimento sulla violazione dei dati Ho Mobile

Vodafone Portogallo, l’attacco hacker e le sue conseguenze

Tuttavia, stando alle dichiarazioni dell’azienda, non c’è stato alcun data breach relativo alle utenze dei clienti di Vodafone Portogallo. La verifica è stata effettuata nella nottata tra lunedì e martedì e l’azienda ha potuto rilevare l’assenza di evidenze sulla fuga di dati personali. Il servizio, in ogni caso, resta ancora non funzionante soprattutto per quanto riguarda la rete 4G (sono stati colpiti i servizi voce fissa, quelli relativi alla televisione, gli SMS e i servizi di risposta vocale/digitale, resta in piedi, invece, la rete 3G).

Informamos que estamos com alguns problemas técnicos que estão a afetar os nossos serviços. Lamentamos o incómodo e tentaremos ser breves. — Vodafone Portugal (@VodafonePT) February 7, 2022

«Abbiamo già recuperato i servizi voce mobile e i servizi dati mobile sono disponibili esclusivamente su rete 3G in quasi tutto il Paese – ha detto l’azienda al network locale Diario de Noticias – ma, purtroppo, l’entità e la gravità dell’atto criminoso a cui siamo stati sottoposti implica un’attenta e prolungata opera di recupero che prevede il coinvolgimento di più team nazionali e internazionali e di partner esterni».

L’attacco hacker ha avuto le sue prime evidenze intorno alle 21 della serata di ieri, quando i servizi di Vodafone hanno smesso di funzionare in tutto il Paese. Nei giorni scorsi, anche il principale quotidiano portoghese e il principale broadcaster televisivo sono stati colpiti da un violento attacco hacker.