L’esordio è stato folgorante per Vivi e Lascia Vivere, la nuova fiction di Rai 1 diretta da Pappi Coriscato con protagonista una strepitosa Elena Sofia Ricci. La fiction è stata vista la scorsa settimana da oltre 7 milioni di persone con uno share superiore al 25%, a testimonianza di come il boom di DOC non sia un caso isolato. Questa sera 30 aprile nuovo appuntamento dunque con Laura e le sue figlie per scoprire cosa succederà nella famiglia dopo le sorprese a cui abbiamo assistito nel primo appuntamento, ora scopriamo insieme le anticipazioni sulla trama dei due episodi.

Vivi e lascia vivere, la trama del primo episodio del 30 aprile

Nel primo dei due episodi in onda questa sera ritroviamo Laura alle prese con un nuovo progetto. Grazie all’aiuto di Toni infatti riesce finalmente ad aprire l’attività di food track e prova a farla funzionare. Intanto la donna scoprirà che la cognata Marilù non le sta dicendo tutta la verità, pertanto agirà di conseguenza.

La trama del secondo episodio

Nel quarto episodio troviamo Laura che propone a Marilù di entrare a lavorare nella sua attività. Nel frattempo Toni fa una sorpresa a Laura e ai suoi figli. Giada litiga con sua madre e svela a lei e ai suoi fratelli qualcosa di cui non erano a conoscenza, prima di spaventare la madre andando via di casa.

Nel cast di questa seconda puntata di Vivi e Lascia Vivere troviamo anche Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini. L’appuntamento è per stasera su Rai 1 in prima serata.