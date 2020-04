Lillo e Greg sono da sempre una delle coppie comiche più amate dagli italiani e, dopo tanti film da protagonisti e spalle, arriva finalmente la loro prima regia insieme D.N.A (Decisamente non adatti). Sarebbe stato sicuramente un grande successo al botteghino nelle sale, ma data la situazione d’emergenza coronavirus il film arriva oggi direttamente sulle principali piattaforme streaming VOD SKYPRIMAFILA Premiere, TIMVISION, CHILI, GOOGLE PLAY, INFINITY, CG Digital e RAKUTEN TV.

Lillo ha dichiarato a proposito del film: “Da tempo Greg accarezzava l’idea di cimentarci in una rivisitazione del capolavoro di Stevenson Lo Strano Caso del Dr. Jeckyll e di Mr. Hyde, già superbamente parodiato da Jerry Lewis nel film The Nutty Professor. Così ha ipotizzato la storia di un brillante professore di genetica, nerd fino al midollo, da sempre vittima di burle, soverchierie e vessazioni da parte di chiunque e quella di un bullo di periferia alle prese con la spicciola criminalità di quartiere. Due soggetti inadatti che in un bizzarro – ma non tanto assurdo – esperimento si scambieranno le proprie personalità”.

Greg ha poi continuato: “Questo era il plot, da qui ci siamo messi a scrivere insieme ad Edoardo Falcone e abbiamo buttato giù in pochissimo tempo l’intrigo di una trama a spasso tra lo Spy movie e la Sci-Fiction, laddove il nostro umorismo surreale si spalma beatamente tra le pagine di un racconto plausibile e, perché no, denso di umanità. Perché, come ripetiamo spesso, il surreale non è l’irreale. L’irreale non esiste nella realtà; il surreale sì, nascosto tra le pieghe del quotidiano, ma esiste eccome”.

Il passaggio alla regia è stato il coronamento di un percorso: “Poi il passo dietro la macchina da presa. Era doveroso e imprescindibile per noi per poter dedicare al nostro primo film quella cura dei dettagli che desideravamo. Sappiamo che la commedia ha registri e tempi particolari per veicolare bene le gag; ma sappiamo anche che maestri come Gene Wilder, Mel Brooks o Woody Allen ci sono riusciti alla grande, senza mai scadere nel compitino scolastico. Volevamo che la nostra creatura fosse una storia divertente, senza dubbio, ma davvero gradevole e piacevole a vedersi, con una fotografia suggestiva, fatta di contrasti anche forti, con inquadrature mai banali, ma anzi, azzardate e icastiche”.

D.N.A (Decisamente non adatti), la sinossi

Cosa succede se due ex-compagni di scuola elementare molto diversi tra loro si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite? Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del DNA dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite.