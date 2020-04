Su DeAKids, canale 601 di Sky, dal 1 maggio arriva un momento speciale per grandi e piccini con protagonista Massimo Boldi. Il mitico cipollino della commedia italiana leggera una lettera per dare voce ai nonni d’Italia. L’attore leggerà una lettera scritta di suo pugno con in sottofondo “Una parola magica”, canzone del piccolo coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna. Il videoclip sarà in onda dal primo maggio in prima tv alle ore 12.10 su DeAKids e poi andrà in rotazione durante la giornata.

DeAKids realizzerà anche un programma innovativo per gli under 10 con l’obiettivo di poter informare loro sulle tematiche di attualità che stiamo vivendo. Il programma si chiamerà “Le cose che… nessuno ha il coraggio di dirti prima dei dieci anni” e vedrà come conduttori l’inflencer Sofia Dalle Rive e l’attore Matteo Valentini. Il nuovo programma andrà in onda ogni venerdì alle 19:35 e si partirà subito con il coronavirus e la pandemia.

DeAKids si aggiunge dunque alle varie iniziative di informazione proposte dalla Rai e dal Ministero per aiutare i giovani proponendo un’informazione variegata e a misura per tutti. Molto interessante l’idea di avvalersi nel corso del nuovo programma di pedagogisti, perché anche i bambini hanno il diritto di sapere cosa stiamo vivendo ma aiutati dai giusti professionisti.