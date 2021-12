Il CEO della società che ha licenziato 900 dipendenti su Zoom si prende una pausa dall’azienda

Negli ultimi giorni, la sua storia aveva fatto il giro del mondo. Si è parlato a lungo di Vishal Garg, il CEO di Better.com, la società di mutui e investimenti che aveva deciso di licenziare ben 900 dipendenti dell’azienda nel corso di una chiamata via Zoom. Un rituale decisamente insolito e inappropriato, anche perché comunicato a bruciapelo. All’inizio della call, l’amministratore aveva detto: «Se siete in questa chiamata è perché vi trovate tra i dipendenti che saranno licenziati». Una decisione che non aveva risparmiato conseguenze e che aveva immediatamente sollevato le proteste tra i lavoratori di Better.com e non solo, costringendo il CEO a una lettera di scuse. Oggi, si registra un ulteriore passaggio: Vishal Garg ha preso una pausa dall’azienda, con effetto immediato.

LEGGI ANCHE > Il CEO di Better.com licenzia 900 dipendenti su Zoom con l’accusa di «rubare uno stipendio immeritato»

Vishal Garg e la pausa dall’azienda dopo aver licenziato 900 dipendenti via Zoom

Non sono bastate, dunque, le scuse in prima battuta: «Non sono riuscito a mostrare la giusta quantità di rispetto e apprezzamento per le persone che sono state colpite e per il loro contributo a Better – aveva scritto Garg, provando a mettere una pezza alla situazione incresciosa che si era venuta a creare e al grande rilievo internazionale che la notizia aveva avuto -. Mi rendo conto che il modo in cui ho comunicato la notizia ha peggiorato una situazione difficile».

Better.com ha avuto un impatto notevole a livello di immagine in seguito alla scelta di Garg di licenziare i dipendenti via Zoom. Per questo, in una mail interna che è stata visionata da Vice e che era destinata ai componenti del consiglio di amministrazione, si parla del periodo di pausa del CEO dall’azienda, in modo tale da potersi concentrare su una «valutazione culturale e di leadership» rispetto a quanto accaduto negli ultimi giorni.

Una pausa necessaria anche a gestire tutte le indiscrezioni che, nel frattempo, sono emerse sul conto di Vishal Garg e tutte le dichiarazioni rilasciate da persone informate su fatti legati ad altre stagioni della sua amministrazione, riguardanti il rapporto con i dipendenti e con i clienti.