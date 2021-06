Telegram amplia le sue funzionalità: videochiamate di gruppo e sfondi animati

Seppur se ne parlasse ormai dall’aprile del 2021, è di questi ultimi giorni la notizia secondo cui Telegram abbia deciso di ampliare le sue funzionalità, aggiungendo la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo e avvicinandosi con questo alle altre piattaforme esistenti.

La grande novità: videochiamate di gruppo su Telegram

Le videochiamate di gruppo su Telegram saranno possibili nelle chat di gruppo dell’app, scaricabile sia su iOS che su Android. La novità è che adesso sarà presente un pulsante per accendere la telecamera, disponibile alle prime 30 persone che accedono alla chat; la partecipazione di tutte le altre, fino ad un numero di partecipanti illimitato, sarà limitata invece al solo audio. L’azienda però dichiara nel suo blog che il limite dei 30 verrà ampliato via via che le chat vocali inizieranno ad essere usate per lo streaming dei giochi o per la partecipazione virtuale ad eventi dal vivo.

Durante la videochiamata, inoltre, non solo si potrà condividere il proprio schermo – funzionalità già presente su Zoom e Meet, per citarne due – ma con ciò non si perderà il video della fotocamera, consentendo quindi la contemporanea possibilità di trasmissione di entrambi i video. Lo schermo di chiunque decida di condividerlo sarà automaticamente fissato e avrà la priorità sugli agli altri partecipanti con la sola videocamera accesa.

Per la versione desktop, annuncia Telegram, la chat sarà aperta in una finestra separata, senza dover costringere l’utente a ridurre a icona una delle due finestre virtuali.

Le animazioni ai messaggi sulla scia di iMessage

Inviare un messaggio e simultaneamente conferirgli un effetto speciale non è una novità nel campo delle app di messaggistica. L’app iMessage di iOS consente già da tempo infatti di arricchire i propri messaggi, ma non sarà più la sola. Telegram nelle sue novità ha introdotto sia gli sfondi animati, che cambieranno colore ad ogni messaggio inviato, sia appunto delle animazioni particolari, proprio come l’app di Apple. Gli utenti di Telegram avranno inoltre nuove possibilità per importare stickers nella chat.

Un passo quello di Telegram sempre più innovativo o sempre più vicino ai competitors, in quel gioco al rialzo tipico di questa tipologia di piattaforme.