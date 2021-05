Cos’è il canale Telegram NEXTA e cosa c’entra con il dirottamento di Ryanair in Bielorussia

Si tratta di uno dei media (non tradizionali) più seguiti nel Paese, ma etichettato come sovversivo

Telegram ha fatto anche cose buone. Potremmo sintetizzare così l’attività del canale NEXTA che, proprio sul servizio di messaggistica istantanea (che favorisce il rispetto della privacy degli utenti), ha trovato una sua dimensione importante, che ha creato non un solo problema al governo bielorusso di Aljaksandr Ryhoravič Lukašėnka. Proprio l’attività di NEXTA, di cui il giornalista Roman Protasevich è stato direttore per diverso tempo, è alla base del dirottamento che, nella giornata di ieri, ha coinvolto un aereo della Ryanair (che è stata decisamente timida nella spiegazione dei problemi che hanno portato il suo equipaggio a scegliere di atterrare a Minsk, rispetto alla destinazione originaria fissata in Lituania). A bordo c’era proprio Protasevich che, in questo modo, è stato arrestato.

NEXTA su Telegram: il ruolo nel dirottamento Ryanair

Il canale di informazione parallela si è reso necessario dopo lo stretto controllo che Lukašėnka aveva messo in pratica nei confronti dei media. Per questo motivo era stato scelto Telegram (ma anche YouTube) come veicolo di informazione primario per diffondere notizie alternative a quelle vidimate e approvate dal regime. A partire da maggio 2021, ha 637mila abbonati sul canale YouTube e 1,8 milioni sui canali Telegram. Grazie a questi numeri, “Nexta” è il più popolare canale Telegram in Bielorussia.

Un’attività semiclandestina, dal momento che il 20 ottobre 2020, sia il canale, sia tutte le forme di espressione collegate a NEXTA (compreso il logo in filigrana) sono stati dichiarati come estremisti e, addirittura, legati a reti terroristiche internazionali. In realtà, si tratta esclusivamente di un archivio di notizie che il regime bielorusso non avrebbe mai permesso di diffondere e divulgare. Un paio di mesi fa, NEXTA ha messo in atto una vera e propria prova di forza: ha pubblicato – sul canale YouTube – un film documentario sulla vita di Lukašėnka che – in pochi giorni – ha ottenuto oltre 4 milioni di visualizzazioni. Il lavoro di NEXTA è stato fondamentale per far conoscere ai cittadini bielorussi i legami privati del loro presidente.

Si comprende bene, dunque, il ruolo dei media alternativi che si diffondono sul web e la paura che questi stessi media fanno ai regimi autoritari. In questo modo, canali di messaggistica e di pubblicistica web – in generale – permettono di assolvere alla loro funzione originaria: quella di dar voce anche a chi – nella narrazione ufficiale – non avrebbe mai trovato spazio. Un po’ il principio con cui le reti sociali erano state utilizzate, ad esempio, durante le primavere arabe.

Bisognerebbe capire se, per un colpo così duro inferto dalla politica a uno dei canali Telegram più seguiti, il servizio di messaggistica prenderà una posizione oppure – come è avvenuto per altri episodi di cronaca che hanno visto coinvolto Telegram – si sceglierà la strada del silenzio per questioni di opportunità.