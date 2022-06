Il video TikTok da milioni di visualizzazioni che (non) mostra il sosia di Biden

Si tratta di un video che, attualmente, su TikTok ha collezionato 2,6 milioni di visualizzazioni e raccolto oltre 37 mila cuoricini e quasi 3500 commenti (tra cui ne compaiono anche parecchi in italiano). Quale è il punto? Si tratta di un video sosia Biden – o meglio, presunto tale – che è stato diffuso sul social alludendo al fatto che la persona ritratta sarebbe una controfigura. Molte teorie complottiste – a tutti i più famosi nel mondo è capitato di vedersi assegnati sosia o controfigure presunti – alludono al fatto che Biden, in determinate occasioni, abbia fatto andare una sua controfigura.



Il video sosia Biden e l’ennesima teoria del complotto

Non è di certo la prima volta che, in un video o in una foto, si ipotizza che la persona raffigurata non sia Joe Biden. Nel 2020, infatti, girava la storia secondo cui i lobi del presidente degli Stati Uniti in varie immagini e video fossero diversi. La deduzione logica? Che si trattasse di un clone o di una controfigura appositamente utilizzata dal presidente. Ai tempi delle prime vaccinazioni gli utenti social hanno pubblicato anche una serie di immagini alterate digitalmente per accusare Joe Biden di aver utilizzato un sosia per ottenere una dose di farmaco.

La situazione, insomma, non è di certo nuova e – come ha ricostruito Snopes – e stavolta sarebbe una controfigura del presidente a portare le proprie borse in auto. Il titolo del video «No comment (double)!» allude al fatto che Joe Biden non porta mai niente da solo – così come i tanti commenti che sono stati lasciati sotto il contenuto TikTok – e che, per questo, quello ritratto debba essere necessariamente un sosia. Il contenuto, però, non è contestualizzato in alcun modo (mancano indicazioni su ora, luogo, circostanze in cui è stato girato) e il presidente appare visibilmente più giovane.

La conclusione? Non si tratta di un sosia di Biden ma del presidente degli Stati Uniti quando ancora non era presidente e, quindi, si portava da solo le borse.