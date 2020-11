Emergenza Covid, negli Usa salta il cenone di Thanksgiving ed è boom di video di vip su Cameo

Negli Stati Uniti scoppia la mania dei video messaggi vip su Cameo per Thanksgiving. L’emergenza Covid sempre più grave rende difficile e sconsigliabile il consueto ritorno a casa per festeggiare la festa del Ringraziamento con la famiglia, la festa forse più sentita negli States. Per questo sempre più persone si sono affidate a Cameo, il servizio che permette di ingaggiare una vip (per la verità non di primo, né di secondo piano) per mandare ai propri familiari il messaggi col quale comunicare che non si parteciperà al classico cenone.

LEGGI ANCHE > Dramma Covid negli Usa, 1 milione di contagi nei primi 10 giorni di novembre

I video messaggi vip su Cameo e i prezzi delle star di Serie C

La mania dei video messaggi vip su Cameo, rappresenta al meglio la società contemporanea, con le star dimenticate che mettono in vendita 5 minuti del loro tempo per un prezzo che varia a seconda dal loro status e dalla quantità di richieste, per salutare persone che non conoscono e che si emozioneranno all’idea che un attore, uno sportivo o un qualunque personaggio televisivo di Serie C o ormai quasi dimenticato si rivolga direttamente a loro. Messaggi che costano dai 50 ai 450 dollari a seconda del personaggio scelto, con la fascia più scelta che varia tra i 100 e i 250 dollari. E così qualcuno potrebbe decidere di spendere 13 dollari per far dire ai propri parenti da Winston Zeddemore di Ghostbusters che non si presenterà a casa per Thanksgiving, oppure potrebbe scegliere tra i personaggi di The Office, o spendere 40 dollari per far annunciare la propria assenza da John Baker dei Chips.

View this post on Instagram A post shared by Cameo (@cameo)

Se invece l’assenza rischia davvero di creare problemi in famiglia e provocare rotture insanabili, allora si può pensare di spendere 500 dollari per ingaggiare David Hasselhoff (Mitch di Baywatch e Micheal Knight di Supercar) oppure, per la stessa cifra, scegliere tra Don Johnson di Miami Vice e Fran Dresher di La Tata. Per chi invece volesse arrivare a spendere mille dollari per far sapere ai propri parenti che non li raggiungerà per Thanksgiving o solo salutarli, c’è sempre l’opzione Chandler Bing di Friends, o Snoop Dogg.