Il video palesemente falso della Luna che orbita attaccata alla Terra condiviso 26 mila volte

C’è un video che risale allo scorso 27 maggio che mostrerebbe – secondo la didascalia – la Luna orbitare vicinissimo alla Terra oscurando il sole. Attualmente questo post ha collezionato 3.700 reactions e la bellezza di oltre 26 mila condivisioni. Peccato solo che, ovviamente, se fosse vero sarebbe un grande problema come è stato fatto notare da tanti in rete. Il Signor Distruggere, per esempio, non ha esitato a sottolineare che «se la Luna orbitasse davvero così vicina alla Terra, anche se solo al polo, ce ne saremmo accorti anche qui, a causa delle onde alte 30km». Nonostante sia palese che si tratti del frutto di un lavoro di modifica, ciò non ha impedito al video fake luna che orbita attaccata al Polo di girare molto più di quanto sarebbe lecito visto quanto si afferma nel post.

Il video fake Luna che orbita attaccata alla Terra



Il video in questione è stato condiviso da un utente che – basta vedere i suoi ultimi post pubblici – contesta l’efficacia del vaccino. E che, pubblicando questo video, ha scritto che si tratta dell’«Eclissi di ieri» vista dall’Articolo, precisamente tra Russia e Canada, con «la luna che ha viaggiato per 30 secondo bloccando il sole per 5 secondi. Uno spettacolo!». Uno spettacolo, sì, palesemente generato con l’ausilio di programmi per la modifica dei video poiché qualora questo evento si verificasse molto probabilmente non potremmo raccontarlo.

L’incredibile numero di condivisioni del video

Il numero di volte in cui è stato condiviso il video, considerata la didascalia che dà per vero questo fenomeno, ha dell’incredibile. Come sottolineano anche le persone che hanno commentato il video condiviso sulla bacheca del Signor Distruggere: «L’effetto sonoro del sole quando viene oscurato e poi riappare, ha un ché di poetico», «È la forza di attrazione magnetica causata da tutta la gente vaccinata. Mi pare cristallino» o, ancora, «Credo più della metà sono pancine, quelle che credono all’influenza della luna nei periodi di fertilità. Con sta luna sforni 10 gemelli sicuro.». Commenti che fanno tanto ridere, certo, ma queste risate si spengono subito ripensando al numero di volte in cui il video è stato condiviso.