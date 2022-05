Dagli Usa alla Germania, ecco come si è ripresentato il video di Tiziana Cantone

Non sono state coinvolte le due più grandi e più note piattaforme di siti hard, ma il video di Tiziana Cantone – ricomparso in rete con una orrenda didascalia in inglese – è comunque ancora presente (anche se per poco, a quanto pare) su un sito abbastanza noto tra gli utenti di questa tipologia di contenuto. Sarebbe stato caricato da una donna in Germania, mentre il sito ha la sua base negli Stati Uniti. Insomma, la vicenda della ricomparsa di quelle immagini che hanno causato dolore alla famiglia di Tiziana Cantone (la ragazza napoletana si è tolta la vita – stando a quanto stabilito nel corso di una prima indagine, tuttavia nel 2020 il fascicolo sulla sua morte è stato riaperto) sembra essere un affare internazionale.

LEGGI ANCHE > Hanno aggirato i filtri per la rimozione del video di Tiziana Cantone e ora è di nuovo online

Video di Tiziana Cantone di nuovo online, la triangolazione internazionale

Per questo motivo, i legali di Maria Teresa Giglio, la madre della ragazza, sono al lavoro per cercare di ottenere la rimozione del contenuto anche in quelle aree geografiche. Ricordiamo che in Italia il revenge porn è un reato previsto dal Codice Rosso, ma la rimozione di contenuti web che sono stati pubblicati in altri stati è ancora un affare complesso e controverso, che impone comunque una certa presenza da parte dei team legali delle parti in causa.

Allo stato attuale, dopo la denuncia e l’uscita della notizia nella giornata di ieri (battuta dal Fatto Quotidiano), i legali di Maria Teresa Giglio hanno fatto in modo che la piattaforma con sede negli Stati Uniti abbia provveduto alla rimozione del video. Non c’è stato ancora un riscontro dalla Germania: c’è ancora un periodo di tempo di margine durante il quale la piattaforma può operare anche in quel territorio. Se non dovessero esserci riscontri, allora ci saranno conseguenze legali. Ma la famiglia di Tiziana Cantone è fiduciosa rispetto al fatto che il video – le cui copie, purtroppo, sono ben presenti in giro per il mondo anche al di fuori del web, salvate in dispositivi e cloud – potrà essere oscurato a breve.