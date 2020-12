L’ornitologo 13enne che ha corretto Vespa: «Che i pipistrelli siano mammiferi lo sanno tutti»

Francesco Barberini ha raccontato come sono andate le cose nel momento in cui ha corretto Bruno Vespa in tv

La storia di Francesco Barberini che corregge Vespa in televisione a soli 13 anni ha fatto il giro dei social e non solo. Domenica scorsa su Rai 1, in fascia pomeridiana, è andato in onda il programma di Francesca Fialdini Da noi… a ruota libera. Il 13enne era ospite insieme a Bruno Vespa e entrambi hanno commentato il libro che hanno appena scritto. Nel botta e risposta, con domande reciproche, a un certo punto Vespa ha introdotto i pipistrelli nel discorso: «Ma ti occupi solo degli uccelli più semplici, oppure anche di quelli più complessi come ad esempio i pipistrelli che, in quest’ultimo periodo, sono diventati molto famosi per essere tra i principali sospettati per la trasmissione del coronavirus?». Proprio qui il ragazzino ha corretto il giornalista.

Francesco Barberini: «Non volevo rimproverarlo»

Intervistato da Repubblica, il giovanissimo ornitologo ha commentato quanto accaduto: «Non mi sono mai specializzato sui pipistrelli, però che siano mammiferi lo sanno tutti. Ma la precisazione a Bruno Vespa non è stato un rimprovero, ma una frase di istinto». Anche nelle risposte alle domande non perde quell’aria da divulgatore scientifico che, in così giovane età, ha all’attivo ben cinque libri. L’ultimo, edito da Salani, si intitola “Che fine hanno fatto i dinosauri?”.

13enne corregge Vespa: «Ha sorriso, non si è nemmeno arrabbiato»

Vista la giovanissima età ma la carriera di successo già avviata – duemila follower su Instagram, cinque libri scritti, insignito del titolo di alfiere della Repubblica dal capo dello Stato Sergio Mattarella ad appena 11 anni – ha sorpreso molti vedere il ragazzino rapportarsi a Bruno Vespa con una tale sicurezza: «Il mio lavoro è la divulgazione scientifica, cioè cercare di far capire e trasmettere informazioni giuste nel campo della scienza. In quel momento non ho pensato che avevo Vespa davanti e quindi ho solo, tranquillamente, cercato di spiegare una verità», ha spiegato. Non manca nemmeno di commentare la reazione di Vespa: «Sono abituato a stare in pubblico e il mio non è stato un rimprovero. Vespa ha sorriso, non si è nemmeno arrabbiato…»,