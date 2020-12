Il rancore di Bruno Vespa a Porta a Porta per aver ricevuto tardi la linea da Sanremo Giovani

Lo aveva placidamente annunciato in giornata: «Come sempre in seconda serata su Rai Uno, subito dopo la finale di Sanremo Giovani». Quanto dopo non lo aveva previsto, però, considerato che il programma è iniziato molto tardi anche rispetto ai suoi soliti standard – che lo vedono in onda in seconda serata, cominciare solitamente attorno alle 23.30. La finale di Sanremo Giovani ha preso più tempo, molto più del previsto, e Bruno Vespa ha esordito a Porta a Porta palesemente risentito.

Oggi con noi in studio ci saranno Paolo Mieli, Francesco Lo Foche, Pietro Senaldi e Lino Enrico Stoppani. Come sempre in seconda serata su @RaiUno, subito dopo la finale di #SanremoGiovani pic.twitter.com/nYNGEU1F3K — Porta a Porta (@RaiPortaaPorta) December 17, 2020



LEGGI ANCHE >>> Le bufale su Mussolini che Bruno Vespa è andato a raccontare ad Agorà

Bruno Vespa Sanremo Giovani: «Ci sono programmi più importanti del nostro»

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Bruno Vespa si scusa con il pubblico per l’inizio tardo – molto più tardo del solito – di Porta a Porta. «Buonasera al pubblico di Porta a Porta con il quale, per una volta, devo scusarmi. Come sapete Porta a Porta va in onda molto tardi», dice Vespa, «e il pubblico di solito se ne lamenta ma ci sono programmi più importanti del nostro». Il riferimento è a Sanremo Giovani, condotto da Amadeus, che è finito molto tardi rispetto a quanto preventivato.

«Il programma che ci ha preceduto questa sera doveva essere di importanza eccezionale»

L’aspra ironia di Bruno Vespa non è certo sfuggita in rete e Trash Italiano non ha perso occasione di far notare il tono rancoroso e l’astio delle frasi di Vespa. Le scuse arrivano sia per il pubblico che per gli ospiti, la puntata inizia ma sicuramente lo sfogo di Vespa non passa inosservato e sui social, già stanotte, comparivano i primi commenti divertiti.

Oltre a tutti quelli scartati da Sanremo, Amadeus ha un nuovo nemico: Bruno Vespa.

Nero nero nero#Sanremo2021 — Hoppipolla🌊 (@Hoppipolla___) December 17, 2020

Bruno Vespa offeso con Amadeus perché è finito ora Sanremo, ma il trash di stasera è infinito ✈✈✈#Sanremo2021 — SilviaW 🎶 (@silviawoot) December 17, 2020