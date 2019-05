Verona, ragazzo nigeriano ferma due ladri e viene aggredito

«Ho fatto una cosa normale» dice Bexander Best alla giornalista di Repubblica che lo intervista, stupendosi dell’interesse. Il ragazzo, nigeriano di 26 anni, ha difeso una signora sul treno da due ragazzi nordafricani che le avevano rubato il cellulare. Il gesto segnalato dai presenti alla redazione del giornale per sottolineare che «lui è un eroe».

Verona, Nigeriano ferma i ladri e viene aggredito

Bexander si trovava sul treno che percorre la tratta Trento-Verona quando si è accorto di due ragazza nordafricani che stavano importunando una signora sui 60 anni. Il giovane ha notato sopratutto che, mentre uno dei due la distraeva, l’altro le aveva sfilato il cellulare dalla borsa. Secondo quanto raccontato dai testimoni che hanno segnalato l’accaduto alla redazione di Repubblica, Bexander Best si sarebbe subito confrontato con uno dei due, invitandolo a restituire il cellulare alla legittima proprietaria, poi sarebbe intervenuto il complice. «Gli ho chiesto perché lo ha fatto, gli ho detto che è una cosa grave e gli ho detto di restituire subito il telefono – racconta Best a Repubblica – ma mi ha risposto ‘cerchi rogne? Vuoi una lezione?’. E io gli ho detto di restituire il cellulare, che non lo avrei lasciato andare, perché in Nigeria noi non rubiamo!». Il ragazzo si è quindi beccato un pugno sul naso ed è iniziata una collocazione, interrotta dall’intervento di altri passeggeri. Inutile avvertire il capotreno, i ladri erano già scesi.

Una volta arrivato in stazione a Verona, Best è stato dalla polizia, e poi accompagnato da un ragazzo che era presente alla collocazione in pronto soccorso, e a lui ha raccontato la sua storia. La storia di un ragazzo arrivato dalla Nigeria «per cercare una vita migliore», che ha il permesso di soggiorno e vive insieme ai nipoti a Vicenza. È proprio il ragazzo italiano, che vuole restare anonimo, a convincerlo a parlare con il giornale perché «bisogna parlare di storie come quella di Bexander».

(credits immagine di copertina: Facebook Bexander Best)