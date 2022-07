Tgr Campania: «Voci insistenti in rete su una presunta vendita del Napoli» ma la società smentisce

In un comunicato stampa il Napoli non esita a definire l'indiscrezione riportata dalla Rai come una bufala

Nella giornata di oggi durante il Tgr Campania delle 14 è stato affermato – facendo riferimento a generiche indiscrezioni – che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni di euro. La notizia della vendita Napoli riportata dal servizio pubblico è stata smentita tramite comunicato stampa veicolato sui canali social direttamente dalla società. Le indiscrezioni, in particolare, sarebbero costituite da «voci insistenti in rete su una presunta vendita del Napoli ad un fondo partecipato», come afferma l’annunciatrice aprendo la sezione sport del tg a un paio di minuti dalla chiusura. Si parla, senza avere prove, di qualcosa che sarebbe già avvenuto.

Il Napoli ha smentito la questione categoricamente appena qualche ora dopo.

Vendita Napoli annunciata dalla Rai, la squadra smentisce

«Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni – inizia la nota diramata dalla società – In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di “indiscrezioni”) è “servizio pubblico”, siamo costretti a farlo».

«De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c’è alcuna trattiva in corso – prosegue il comunicato stampa, fornendo ulteriori informazioni – Tra l’altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari». Quella che si rivela essere una bufala che gira sul web viene chiarita dalla squadra anche per quanto riguarda la sua genesi: «L’aggancio che viene fatto, per cavalcare queste “indiscrezioni”, è che il Presidente De Laurentiis vorrebbe vivere negli “States”. De Laurentiis ha sempre vissuto tra Los Angeles e l’Italia, e da poco è rientrato da un soggiorno di circa un mese nella sua residenza in California. Non ha bisogno di vendere il Napoli per soggiornare negli Stati Uniti quando i suoi impegni lo richiedono».