Perché Valerio Aprea che legge il bugiardino di un antiacido in tv è una trovata geniale

Nel non detto, questa deve essere una lezione per chi straparla di vaccini ed effetti collaterali

Il modo scanzonato di leggere quell’elenco di effetti collaterali ha ricordato ai più quella famosa esibizione del compianto Vittorio Gassmann intento a leggere le analisi del sangue. Ma quel che è andato in onda venerdì sera a Propaganda Live, su La7, è molto più di uno sketch comico tra il serio e il faceto. Perché quel Valerio Aprea legge bugiardino di un medicinale contro il bruciore di stomaco è la rappresentazione di come, spesso e volentieri, sui social nascano campagne e battaglie senza conoscere realmente tutte le sfaccettature di una vicenda. E anche chi si oppone ai presunti effetti collaterali o danni di un vaccino (e non parliamo solamente di Covid) evidentemente non conosce che anche un banale granulato anti-acido (non si fa il nome, ma è ben individuabile) possa provocare danni. Ma, in quei casi, non viene alzato nessun polverone.

L’attore romano, con una splendida esibizione basata sul tono e sull’espressività del suo volto, si è dilettato nel leggere l’intero bugiardino i questo granulato contro il bruciore di stomaco. Ecco il video di quanto andato in onda venerdì sera a Propaganda Live.

Valerio Aprea legge bugiardino, molto più di uno sketch comico

Effetti collaterali inimmaginabili. Ovviamente si tratta di una serie di eventi e conseguenze che avvengono molto di rado assumendo quel prodotto (e non è un’accusa a quel farmaco specifico, perché basterebbe leggere tutti i bugiardini di tutti i prodotti sanitari per trovare anche cose peggiori). Dalla secrezione di latte per gli uomini fino a tanti altri eventi avversi. Eppure si tratta di farmaci utilizzati molto spesso.

La lezione che va oltre la comicità

Perché diciamo che Valerio Aprea legge bugiardino è una grande lezione in questo difficile periodo? Perché se tutti ci fermassimo a leggere gli effetti collaterali di un qualsiasi prodotto, anche quelli utilizzati quotidianamente, ci sarebbe il terrore e nessuno si sottoporrebbe più ad alcuna cura. E come accade per i vaccini, gli effetti collaterali sono saltuari e sono un elemento di rischio, come quando prendiamo un antiacido contro il bruciore di stomaco.

