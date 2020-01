Dopo che la scorsa settimana Vittorio Cecchi Gori è entrato nella Casa più spiata d’Italia anche in questo nuovo appuntamento ci sarà da divertirsi, dato che l’ospite di questa sera sarà Valeria Marini al Grande Fratello Vip. Anche la valeriona nazionale ha un trascorso nella casa, avendo partecipato alla prima edizione della versione vip e varcherà nuovamente la porta rossa per un confronto con Rita Rusic, che venerdì sera ha ‘riabbracciato’ proprio il produttore con cui entrambe sono state sposate. In arrivo un altro confronto di fuoco con annesse polemiche per un inizio di trasmissione che ha già visto squalificare Salvo Veneziano.

In attesa cosa si diranno Rita Rusic e Valeria Marini al Grande Fratello Vip c’è da scommettere che la prima donna del Bagaglino avrà anche l’occasioen d’incontrare Ivan Gonzalez, il bel ragazzo spagnolo con cui ha avuto un flirt durante la sua avventura a Tempation Island. Ivan ha dichiarato che in realtà era la showgirl a corteggiarlo, quindi se conosciamo la valeriona c’è da scommettere che non l’avrà presa affatto bene e ribattere a queste affermazioni.

Valeria Marini al Grande Fratello Vip, il fidanzato può stare tranquillo?

Al momento Valeria Marini è felicemente fidanzata con il manager Gianluigi Martino, 35 anni originario di Cosenza, che è al suo fianco dalla scorsa primavera e con cui si è fatta fotografare anche in occasione di viaggi romantici come a Belgrado. Sicuramente l’arrivo di Valeria Marini al Grande Fratello Vip per una sola sera non dovrebbe mettere a rischio la nuova relazione della showgirl, anche se c’è da dire che a Temptation Island era andata col suo ex fidanzato Patrick Baldassari prima di cedere al fascino latino del bel Ivan Gonzalez.

Tra gli altri argomenti caldi al Grande Fratello Vip spazio alla liasom Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. C’è grande attesa per scoprire chi tra Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese dovrà lasciare la casa per il televoto. L’appuntamento con Alfonso Signorini, Pupo e Wanda Nara è per questa sera su Canale 5.