Non solo Junior Cally: anche Masini cantava «mi verrebbe di strapparti quei vestiti da put**na»

«Mi verrebbe di strapparti quei vestiti da puttana e tenerti a gambe aperte finché viene domattina». Non è uno dei testi del tanto criticato (anche giustamente) Junior Cally. L’autore di questo famosissimo verso è Marco Masini, anche lui prossimo cantante in gara a Sanremo 2020. Nel Festival delle polemiche, infatti, viene chiamato in causa anche il cantautore toscano che, nella sua nota ‘Bella stronza’, si è reso protagonista di questo passaggio controverso in cui si parla di una reazione istintiva che avrebbe voluto avere – nei confronti di una donna -, ma che non avrà.

LEGGI ANCHE > Salvini dice che Junior Cally può chiamare tr**e le donne a casa sua (ma non in diretta tv a Sanremo)

Come in ogni Sanremo che si rispetti, dunque, non possono mancare le polemiche. E il web ha sollevato la questione Marco Masini dopo aver scatenato – con tanto di richiesta di esclusione dal concorso – quelle che ora mettono a rischio la presenza del Junior Cally sul palco dell’Ariston. I due casi sono diversi: il rapper romano – come già accaduto in passato con Sfera Ebbasta, tra gli altri – ha scritto diverse strofe in cui la donna viene insultata e rappresentata come un oggetto sessuale.

Masini come Junior Cally?

Però occorre sottolineare come anche Marco Masini, se si segue questa linea, non è esente da colpe. Il verso incriminato è l’ultimo prima del ritornello finale di Bella Stronza, famossissima canzone scritta con Giancarlo Bigazzi e pubblicata nel 1995. Anche in questo caso, seppur in modo diverso (e meno scanzonato), compare una citazione molto discutibile sulle reazioni di un uomo nei confronti di un rifiuto di una donna.

Il testo di Bella Stronza

«Mi verrebbe di strapparti quei vestiti da puttana e tenerti a gambe aperte finché viene domattina. Ma di questo nostro amore così tenero e pulito non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza e allora ti saluto… bella stronza». Un testo, quello di Masini, che indica un’intenzione stoppata solamente dalla voglia di non rovinare il ricordo di una storia finita male. Poche parole, a differenza delle numerose ‘dediche’ fatte da Junior Cally nei suoi testi, ma da sottolineare.

(foto di copertina: da video Bella Stronza – Vevo, Youtube)