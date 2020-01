Le prime polemiche sono arrivate immediatamente nella Casa del Grande Fratello Vip e abbiamo anche il primo eliminato: Salvo Veneziano, uno dei quattro storici partecipando del GF è stato ufficialmente espulso dalla competizione condotta da Alfonso Signorini. La notizia, già nell’aria da qualche ora, è stata presa direttamente dalla produzione Mediaset:

“Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento – comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa”.

Come conseguenza della squalifica, Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa e il gioco. Il televoto con Patrick di questa settimana è quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

Salvo Veneziano, le parole su cui il Grande Fratello non ha potuto chiudere un occhio

Ecco le dichiarazioni DA SQUALIFICA da parte di Salvo contro Elisa De Panicis. ESIGIAMO PROVVEDIMENTI. @GrandeFratello @alfosignorini #GFVIPpic.twitter.com/cyqLH41EGa — il mondo che vorrei (@roeswvood) January 12, 2020

Salvo Veneziano ha usato parole shock per descrivere le concorrenti Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Per la prima ha parlato di un eventuale rapporto sessuale con toni molto forti da usare nella vita, figuriamoci in televisione davanti ad un ampio pubblico:

Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto culettino… quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio… staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Ma dai! Solo la pelle, perchè le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, scusate. (…) Quella li è proprio da maciullarla, dai. Ma dai, la pelle. Io gli ho visto le budella (…) Io sono stato attratto che le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”.

Su Paola Di Benedetto invece Salvo Veneziano ha usato altre parole molto pesanti:

”Se salgo su, metto incinta pure la telecamera. È molto più bambina di come la ricordassi in tv, mi sembrava più imponente come donna. Non è mia figlia, ma tanto non me la farei a casa ho mia moglie che è meglio”.

Proprio la moglie di Salvo Veneziano, Giusy Merendino è intervenuta a sorpresa durante la trasmissione Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso spiegando come si sia trattato solo di metafore estremizzate, descrivendolo come un bravo marito e un buon padre:

“Faccio una premessa, io non condivido assolutamente la forma, né il contenuto delle affermazioni di mio marito, appunto, durante questa conversazione qua avvenuta con gli altri inquilini; però è anche vero che vorrei specificare, puntualizzare, chemio marito non è la persona che viene descritta in questo momento. E’ una persona con la quale vivo da più di 20 anni, è il padre dei miei figli, e chi meglio di me può conoscerlo? E’ amico delle donne, non lo riconosco in quello che dice, non lo giustifico, assolutamente. Anzi, chiedo scusa io in primis a nome suo, se queste sue affermazioni hanno appunto urtato la sensibilità, com’è giusto che sia…”

Tutto questo però non è servito a nulla, Salvo Veneziano è fuori dal Grande fratello Vip.