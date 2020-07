Il vaccino di Oxford contro il Covid-19 potrebbe essere disponibile da gennaio

In un’intervista rilasciata a Libero, il presidente dell’Irbm di Pomezia Piero Di Lorenzo, ha parlato degli ottimi risultati del vaccino contro il Covid-19 di Oxford, che potrebbe entrare in commercio da gennaio. Secondo le previsioni di Di Lorenzo, il si potranno produrre 30 milioni di dosi, ognuna delle quali costerà circa 2-3 euro e sarà disponibile in farmacia dal gennaio prossimo.

«Ci auguriamo che la sperimentazione possa finire entro settembre», ha detto Di Lorenzo. «Penso che i governi prima organizzino la vaccinazione delle categorie più a rischio. Quindi le prime dosi in commercio di saranno dall’inizio dell’anno prossimo», ha continuato il presidente dell’Irbm di Pomezia. La società è stata fondata nel 2009 e si occupa di biotecnologia molecolare, in particolare della scoperta di nuovi farmaci.

Il vaccino, che per ora ha il nome di ChAdOx1, è sperimentato dalla multinazionale britannica AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford e, appunto, l’italiana Irbm di Pomezia.

«la risposta immunitaria è stata promettente e non sono evidenziate controindicazioni significative», ha detto Di Lorenzo a Libero. «La copertura entro pochi mesi sarà nel complesso buona, insomma entro dodici mesi il pianeta sarà immune», ha continuato il direttore con un’altra previsione molto ottimistica.

LEGGI ANCHE >Ecco come funziona il vaccino per il Covid-19 dell’Università di Oxford

Il vaccino di Oxford, l’antidoto che potrebbe salvare il mondo dalla pandemia

Secondo fonti ufficiali dell’Università di Oxford, la risposta del vaccino nelle prime tre fasi dellla sperimentazione è stata, nel complesso, molto positiva. Tuttavia, gli scienziati sono stati molto cauti nel commentare i risultati delle prime sperimentazioni, definendoli “iniziali” e “promettenti”.

«Nessuno può essere completamente sicuro che il vaccino sarà pronto entro la fine dell’anno e in commercio dall’inizio del 2021. È per questo che ci sono i trial. I prospetti sono molto positivi ma non posso dirlo con sicurezza», ha detto alla BBC la dottoressa Sarah Gilbert, una degli scienziati a capo della ricerca all’Università di Oxford.