La foto di Bill Gates che fa andare in tilt il microchip dei complottisti

Un’iniezione per controllare se stesso attraverso un microchip che attiva il 5G. È arrivato il giorno del paradosso, quello della vaccinazione a cui si è sottoposto Bill Gates accusato (da sempre, ma ancor di più con la pandemia) di esser stato uno dei fautori del Covid e che, con il prodotto immunizzante di cui lui ha finanziato la ricerca, vuole controllare gli esseri umani attraverso minuscoli microchip iniettati con l’iniezione. Ma ora anche lui ha ricevuto la prima dose, eppure i cospirazionisti non si fermano.

A condividere la notizia del vaccino Bill Gates è stato lo stesso fondatore di Microsoft attraverso il suo profilo Twitter.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021