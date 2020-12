L’Università di Pavia è costretta a smentire Barbara D’Urso

Ieri il sangue di San Gennaro non si è sciolto, ma abbiamo imparato una lezione: gli Atenei certificano i medium. Anzi, no. Eppure durante la concitata (visti i toni melodrammatici) diretta di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha commentato le immagini che arrivavano da Napoli, in attesa che la tradizione (anche se non va sempre così) si confermasse anche al termine di questa difficile annata. E per approfondire il tema ha invitato in studio anche una medium che, secondo lei, è stata certificata dall’Università di Pavia. Peccato che non fosse così.

Ecco le immagini andate in onda su Canale 5 e condivise anche sulla pagina Twitter di Pomeriggio 5.

Siamo in diretta dal Duomo di Napoli dove non si è ancora rinnovato il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro Tra poco tutti gli aggiornamenti di cronaca, e poi una parte dedicata all’aldilà con una medium certificata dall’Università di Pavia pic.twitter.com/TkeNWSJXMw — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 16, 2020

Insomma: toni melodrammatici, come da tradizione, e quell’annuncio di un intervento in studio da parte di una medium che, secondo la conduttrice, è certificata dall’Università di Pavia.

Università di Pavia smentisce Barbara D’Urso sulla medium

E lo stesso ateneo pavese, chiamato in causa da un utente, ha deciso di smentire su Twitter le parole di Barbara D’Urso e il tweet di Pomeriggio 5. Così:

Ovviamente (ma c’è bisogno di dirlo?) l’Università di Pavia non certifica medium — Università di Pavia (@unipv) December 17, 2020

Tra i tanti compiti dell’Università di Pavia, dunque, non c’è di certo quello della certificazione di un medium. Quindi, la persona intervistata da Barbara d’Urso per parlare di aldilà – tema lanciato dall’argomento del giorno, ovvero il sangue di San Gennaro – non aveva ottenuto alcuna certificazione da parte dell’Ateneo tirato in causa.