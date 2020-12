Ma chi ha chiesto a Barbara D’Urso di entrare in politica?

«Me l’hanno chiesto e lo farò»: queste le parole di Barbara D’Urso in merito a un possibile, inaspettato – ma neanche tanto – risvolto della sua carriera. Conduttrice e attrice, oggi Barbara D’Urso intervistata dal settimanale Oggi ha fatto sapere all’Italia che in futuro scenderà in politica rendendo note le sue preferenze passate e quelle attuali. Barbara D’Urso in politica in un futuro non così prossimo, comunque, considerata la puntualizzazione che la conduttrice ha fatto sulla sua voglia di tornare a recitare.

Barbara d’Urso in politica nel futuro

Una delle conduttrici più famose in Italia ha comunicato al paese la decisione di scendere in politica in seguito alla richiesta – non si specifica di chi – di scendere in politica: «Me l’hanno chiesto e lo farò», ha detto la D’Urso, parlando delle sue preferenze politiche nel passato e di quelle oggi. Una dichiarazione vaga e che non entra nel merito di chi ha fatto le richieste, seppure sia lecito ipotizzare che i legami costruiti in televisione durante gli anni a Mediaset saranno determinanti in tal senso. «Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra»: parla al passato, la D’Urso, dando un’ulteriore indizio della direzione che potrebbe prendere il sui futuro in politica. Oltre questo non dice molto, solo «ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo». Sul quando non c’è effettivamente notizia, ha parlato di un «prima o poi».

«Ho molta voglia di tornare a recitare»

La politica per adesso è solo un’idea, nella mente della conduttrice Mediaset c’è la recitazione: «Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare», ha detto. La sua ultima apparizione televisiva è stata nei panni della dottoressa Giò – la terza stagione della serie popolare negli anni Novanta -. La D’Urso ha anche parlato della sua vita privata e della sua «classifica dei valori»: «al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato… In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…».