La pagina Facebook di Unieuro spoilera il quasi milione di likes e scende di numero

La pagina Facebook di Unieuro ha quasi raggiunto un milione di likes, il social media manager – diventato famoso per la sua simpatia – non sta più nella pelle e spoilera il risultato a pochissimi likes dal traguardo. Ma forse è stata una scelta azzardata.

Il post di Unieuro: effetto boomerang

Il negozio di elettronica è uno dei più famosi in Italia e su Facebook la sua pagina è gestita, tra gli altri, anche da una persona piuttosto fuori dagli schemi. I suoi contenuti sono simpatici, ironici e divertenti; quando è lui a creare i contenuti, si capisce subito: sembra di star leggendo un commento o un post dell’amico che ti invia i meme in DM su Instagram. E invece no, è proprio la pagina di Unieuro.

In particolare, oggi il contributor aveva il compito di annunciare con un post il raggiungimento del milione di likes alla pagina, ma non ha saputo aspettare di arrivare al traguardo e ha programmato un post per questa mattina, dove scrive: «Ho un problema: non so aspettare. Vivo costantemente con la fregola di fare le cose subito. Sono il Piccolo Principe dell’ansia. Tipo se so che devo fare un contenuto per festeggiare il milione di fan su Facebook, io vado in sbatty già dai 998mila e spicci e devo uscire per forza con un post. Raga è più forte di me. Non mi so godere l’attesa. Ma solo io?». Gli antichi proverbi però non si sbagliano mai e la gatta frettolosa che fece i gattina ciechi ci ritorna un po’ in mente, dal momento che – dopo la pubblicazione del post – la pagina è scesa di numero anziché raggiungere tanti likes sufficienti quanti ne bastavano a festeggiare il risultato.

Al calare dei likes, il creatore del contenuto si sarà amaramente pentito della sua scelta o forse siamo noi ingenui a pensare che tutto questo non faccia in realtà parte di un suo piano. Infatti, se in tanti si sarebbero aspettati un silenzio stampa da parte sua, ecco che ritorna con dei commenti in merito alla discesa dei likes. E sempre con un tono divertente, scrive: «Vabbè, bello tutto, bello che ho convinto il mio capo a uscire con questo post, ma ora se non arriviamo al milione tipo subito faccio la figura del babbo. Raga mettetevi una mano sul mi piace. E mettetevela ora vi prego. Ciàrispèimp». Ma ecco che i likes continuano a scendere e rincalza con un altro commento: «Raga, sono commosso. Il post è fuori da 20 minuti e abbiamo già perso tipo 40 mi piace. Ora resta da capire se è perché questo contenuto è il più brutto di sempre o perché state mettendo “mi piace” quando già l’avevate messo e quindi ce lo togliete. In entrambi i casi what a time to be alive! PS: se continua così, mi sa che anch’io continuo le ferie. Non per mia volontà, tra l’altro».

Qualsiasi sia stata l’intenzione di questo post, di certo possiamo dire che fa tanto ridere. E se non ha raggiunto sull’immediato l’obiettivo milione di likes, quantomeno ha raggiunto quello «best social media manager ever».