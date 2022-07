Twitter non oscura il tweet dell’ambasciata russa UK che parla di morte per impiccagione dei militanti dell’Azov

Le regole della moderazione di Twitter continuano a oscillare tra applicazione rigida e presunte eccezioni che lasciano spazio a una giurisprudenza che, tuttavia, rende il trattamento di casi simili troppo diverso l’uno dall’altro. È successo anche nelle ultime ore con un account molte volte sottoposto a limitazioni, a causa delle informazioni fornite a proposito della guerra in Ucraina: l’account Twitter ufficiale dell’ambasciata russa nel Regno Unito – che già in passato si era reso protagonista di tweet piuttosto controversi – ha subito diverse limitazioni. Per dirne una, non è facilmente raggiungibile dalla barra della ricerca interna di Twitter, nemmeno se si restringe il campo alla sola ricerca fra gli utenti. Nelle ultime ore, però, Twitter ha deciso di non oscurare un suo messaggio che, dopo aver proposto il video di un’intervista a una coppia d Mariupol, citava testualmente un passaggio in cui si chiedeva la morte per impiccagione dei militanti del battaglione Azov.

💬#Azov militants deserve execution, but death not by firing squad but by hanging, because they’re not real soldiers. They deserve a humiliating death.

A married couple from #Mariupol tell how they were shelled by 🇺🇦forces from #Azovstal. #StopNaziUkraine https://t.co/jyQGEOJFYz

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) July 29, 2022