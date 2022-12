Anche nell’era di Elon Musk ci sono dei down di Twitter

Elon Musk deve aggiungere alla lista dei problemi che sta fronteggiando con Twitter anche quello del down che, per diverse ore, ha reso irraggiungibile la piattaforma nella nottata italiana. Il problema si è verificato a livello globale ed è stato confermato indirettamente dallo stesso proprietario del social network, che è intervenuto quando il down era in fase di risoluzione. Si è trattato del primo significativo Twitter down da quando Elon Musk è diventato ufficialmente proprietario del social network dei cinguettii.

Twitter down il 28 dicembre 2022: non un bel modo per chiudere l’anno

Sicuramente, non è stato un bel modo per chiudere quello che probabilmente è stato l’anno più complesso della storia del social network. L’acquisizione di Elon Musk ha portato significative novità nei meccanismi di funzionamento di Twitter, oltre al massivo licenziamento del personale, di fatto dimezzato. Inoltre, anche i dipendenti che sono rimasti al loro posto sono stati interessati da un cambiamento importante dei ritmi e degli orari di lavoro. Oltre a varie decisioni di governance della piattaforma che hanno portato a ripensamenti e a marce indietro in capo allo stesso Elon Musk, adesso Twitter ha dovuto fronteggiare anche il primo down di un certo peso a livello globale dell’era del magnate di Tesla.

Downdetector ha raccolto delle segnalazioni che arrivavano dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Regno Unito, ma anche da altri Paesi europei, Italia compresa. Dunque, il problema è stato piuttosto esteso. Il down riguardava l’impossibilità degli utenti ad accedere alla piattaforma, soprattutto nella sua versione desktop. L’app, nonostante qualche sporadico utente lo abbia segnalato, deve essere rimasta immune dal down. Tuttavia, qualche minuto dopo la risoluzione del problema, è stato lo stesso Elon Musk a fornire – sebbene indirettamente – una sorta di spiegazione rispetto a quello che era accaduto. Verosimilmente, Twitter stava adottando delle misure di aggiornamento dei suoi sistemi e delle sue infrastrutture: «Abbiamo implementato significative modifiche all’architettura del server back-end – ha scritto Musk – e ora Twitter sembra funzionare molto più velocemente».