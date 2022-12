L’associazione “Centro Turistico Giovanile” è stata colpita da un attacco ransomware

Il gruppo di hacker chiamato Snatch ha rivendicato un attacco di tipo ransomware contro il Centro Turistico Giovanile, «un’associazione italiana senza scopo di lucro che promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona, attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale». Per il momento il gruppo non ha pubblicato degli esempi di dati sensibili rubati all’associazione. I cybercriminali hanno pubblicato ieri, all’interno del loro data leak site, un post per rivendicare l’attacco all’associazione.

Non solo grandi aziende, anche le piccole associazioni sono nel mirino degli hacker: Snatch ha attaccato il Centro Turistico Giovanile

Come sottolinea Red Hot Cyber, che ha riportato la notizia, le richieste di riscatto che seguono solitamente a un attacco di tipo ransomware sono sempre commisurate alla quantità e alla tipologia dei dati acquisiti dalle persone che conducono l’attacco e agli introiti dell’azienda colpita. Alle aziende più importanti viene solitamente chiesta una somma elevata di denaro per non pubblicare online o vendere a terzi i dati rubati e per ottenere di nuovo l’accesso ai sistemi informatici compromessi. Per il momento sembra che il Centro Turistico Giovanile non abbia rilasciato dichiarazioni in seguito all’attacco. Red Hot Cyber ha pubblicato uno screenshot del messaggio postato dagli hacker per rivendicare l’attacco e su Twitter alcuni account che si occupano anche di segnalare eventuali attacchi hacker, come l’account ThreatMon Ransomware Monitoring oppure Ransomware News hanno confermato l’attacco di tipo ransomware nei confronti dell’associazione.

Nessun ente, istituzione o azienda può dirsi al sicuro quando si parla di attacchi informatici: pochi giorni fa il Knox College, negli Stati Uniti, e il noto quotidiano britannico Guardian sono stati entrambi vittime di attacchi di tipo ransomware.