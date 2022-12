Il Guardian è stato colpito da un attacco hacker, probabilmente di tipo ransomware

Il quotidiano britannico Guardian è stato oggetto di un attacco informatico iniziato martedì scorso e probabilmente di tipo ransomware.

Cosa è successo al Guardian?

Il Guardian ha comunicato ieri di essere stato colpito da un «incidente grave» riguardante i suoi sistemi informatici e che ha determinato l’interruzione di alcuni servizi anche se è stato comunque possibile continuare a pubblicare contenuti sul sito Web. L’amministratrice delegata Anna Bateson e la direttrice Katharine Viner hanno chiesto al personale di non recarsi in ufficio e di lavorare da casa per il resto della settimana mentre gli esperti stanno lavorando per risolvere il problema e mettere in sicurezza i sistemi informatici. Il Guardian ha infatti dichiarato che i suoi «team tecnologici hanno lavorato per affrontare tutti gli aspetti di questo incidente e la maggior parte del personale è stato in grado di lavorare da casa come durante la pandemia». Secondo Press Gazette, il Guardian è il nono sito di notizie più letto al mondo e ha registrato un totale di quasi 390 milioni di visite lo scorso novembre. Secondo il Guardian quello che ha preso di mira i sistemi informatici del giornale è stato un attacco di tipo ransomware anche se non si escludono altre possibilità. Jake Moore, consulente globale per la sicurezza informatica presso la società di software di sicurezza ESET, ha affermato in una dichiarazione rilasciata alla BBC che non deve sorprendere il fatto che proprio il Guardian sia stato preso di mira dagli hacker perché «quest’anno le organizzazioni giornalistiche sono diventate un obiettivo regolare per gli attacchi informatici». Moore ha spiegato che «spesso il ransomware può portare all’arresto di tutti i reparti, quindi è una fortuna che nonostante questo attacco l’organizzazione continui a vedere alcune aree chiave funzionare come al solito».