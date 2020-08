Twitter blocca il profilo della campagna di Trump che aveva scritto che i bambini sono virtualmente immuni al coronavirus

C’erano stati precedenti noti, come il flag con l’alert per le fake news inserito sotto a un tweet di Donald Trump. Ora, il social network di Jack Dorsey, Twitter, apre un altro fronte della battaglia contro le fake news collegate agli account del presidente Usa. Infatti, nella notte, Twitter ha bloccato l’attività del profilo TeamTrump, quello che il presidente utilizza per la campagna elettorale della sua rielezione. Il motivo? Erano state riportate delle dichiarazioni dell’inquilino della Casa Bianca che aveva affermato che i bambini sono virtualmente immuni dal coronavirus.

Twitter contro Trump, l’ennesimo capitolo per una dichiarazione del presidente sui bambini e il coronavirus

Ovviamente, si tratta di una notizia che si basa su un presupposto statistico (il fatto che i minori siano meno colpiti del resto della popolazione dal coronavirus), ma che non è corretta in termini assoluti, dal momento che sono tutt’altro che infrequenti le notizie di bambini contagiati, alcuni che versano anche in condizioni piuttosto gravi dopo il tampone positivo.

«Si tratta di contenuti che contengono dichiarazioni false e dannose che violano le nostre regole sulla disinformazione». Oltre a Twitter – che ha fornito questa motivazione alla sua decisione -, anche Facebook ha imposto delle limitazioni alla pagina che aveva pubblicato la medesima notizia. Se il contenuto non fosse stato rimosso o modificato, l’account TeamTrump non avrebbe potuto più twittare.

Durissima è stata la reazione dell’account TeamTrump che ha fatto sapere circa quattro ore fa che il video segnalato «parlava in maniera accurata degli effetti del coronavirus sui bambini» e che l’uomo che ha annunciato la decisione di Twitter è stato per diverso tempo un portavoce di Kamala Harris, una delle candidate alle primarie del Partito Democratico, indicata più volte come possibile vicepresidente in ticket con Joe Biden.