I “gruppi” sbarcano anche su Twitter: ecco le Communities

Gruppi di interesse, gruppi di passione analoga. Già esistono su Facebook, ma anche su altri social. Già esistono con i blog specializzati e specialistici che ospitano e raccolgono le voci di tutte quelle persone che hanno in comune fatti, oggetti, squadre calcistiche (o di altri sport), ma anche politica. E ora stanno arrivando anche le Twitter Communities che creeranno un ecosistema parallelo alla classica timeline del social.

«Alcune conversazioni non sono per tutti, solo per le persone che vogliono parlare della cosa di cui vuoi parlare tu – si legge nell’annuncio pubblicato sul blog di Twitter -. Quando ti unisci a una community, puoi twittare direttamente a quel gruppo invece che a tutti i tuoi follower. Solo i membri della stessa community sono in grado di rispondere e partecipare alla conversazione in modo che rimanga intima e pertinente. Sebbene tu possa twittare solo alla tua community per una conversazione mirata, le pagine e le tempistiche della community sono disponibili pubblicamente in modo che chiunque possa leggere, citare i tweet e segnalare i tweet della community. Vogliamo continuare a supportare la conversazione pubblica e aiutare le persone a trovare Community che corrispondono ai loro interessi, creando allo stesso tempo uno spazio più intimo per la conversazione».

imagine an alternate timeline where everyone just gets you say hi to Communities—the place to connect with people who Tweet like you. testing now on iOS and web, Android soon! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2 — Twitter Communities (@JoinCommunities) September 8, 2021

Twitter Communities, l’ultima novità in fase di test su iOS

Una dinamica che, dunque, ripercorre in toto i “Gruppi” già presenti su altre piattaforme social (Facebook, solo per fare un esempio). E con Twitter Communities si potrà interagire anche (e non solo) con le persone che fanno parte di quella Community che risponde a interessi o passioni comuni. Per il momento, però, è per pochi e non per tutti: si parte con una fase di test sui dispositivi Apple (quelli con sistema operativo iOS) e poi si proseguirà con l’estensione anche per gli Android. Ancora non è chiaro se la funzione sarà attivata anche per la versione desktop.