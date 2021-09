Rimuovi il follower a sua insaputa senza bloccarlo: la rivoluzione di Twitter contro hater e rompiscatole

Occhio non vede, haters non duole. Sembra andare proprio in questa direzione la nuova funzionalità che Twitter sta mettendo a punto per cercare di bloccare il fenomeno dei followers molesti che scoprono di essere bloccati dall’utente a cui, magari, hanno rivolto un po’ troppe e morbose attenzioni. Il social network di Jack Dorsey, infatti, sta pensando di attivare (ed è attualmente in fase di test, soprattutto per la versione browser) il cosiddetto “soft block” di Twitter, ovvero un modo per bloccare l’haters senza che questo se ne accorga.

Soft Block di Twitter, come funziona

Cliccando sull’hamburger che sta in alto a destra, infatti, si potrà selezionare la funzione “Rimuovi follower” che permetterà, dunque, al proprio account di non entrare più nella timeline del soggetto indesiderato. Quest’ultimo, dunque, non potrà vedere quello che l’utente scrive e non potrà accanirvisi, eliminando così un bel po’ di contese sui social network. Una differenza sostanziale rispetto al blocco dell’utente: in questo caso, la funzione, infatti, è bilaterale. Per l’utente bloccato sarà sicuramente impossibile vedere i tweet della persona che ha eseguito il blocco, ma allo stesso tempo quest’ultima non potrà vedere quello che scrive l’utente bloccato. Con la funzione del soft block di Twitter, inoltre, i DM sono in linea di massima possibili.

Potrebbe non essere l’unico passo compiuto da Twitter nella direzione di una maggiore riservatezza delle timeline. Possibile, infatti, che il social network dei cinguettii si stia attivando per realizzare una funzione simile a quella di Instagram: inserire una sorta di lista di followers più intimi con i quali è possibile condividere alcuni tweet (pur restando questi pubblici). Insomma, questa tipologia di contenuto comparirà nella tua timeline soltanto se si è stati inseriti nella lista dei contatti intimi della persona che ha twittato. Funzioni che hanno avuto un terreno favorevole in altri social network ma che rischiano di far diventare queste piattaforme troppo simili tra di loro.