La rivoluzione della privacy di Twitter inizia la prossima settimana

L'aggiornamento della privacy di Twitter che è stato annunciato dall'azienda rivoluzionerà la piattaforma come l'abbiamo sempre conosciuta

Per la privacy Twitter è il momento della rivoluzione. La piattaforma ha annunciato una serie di novità che verranno presto rese disponibili per testarle. La direzione è quella che hanno già preso tante altre piattaforme social: privacy maggiore e possibilità, per gli utenti, di decidere nei minimi dettagli quanto vogliono esporsi. Tra i cambiamenti più grandi potrà arrivare la possibilità di nascondere il numero di mi piace, già testato da Instagram con successo.

La privacy Twitter personalizzata per ampliare le funzioni del social

Twitter è, da sempre, il social in cui le persone esprimono la propria opinione su questioni di rilevanza – o che diventano rilevanti in quell’ambiente – ma la piattaforma sembra voler prendere un’altra strada. L’aumento del grado di privacy Twitter è basato su un rapporto di Bloomberg che stabilisce che alcuni utenti sono reticenti a twittare perché si sentono eccessivamente esposti con tutte le persone che possono vederli e seguirli. Questo porta le persone a limitare la loro esigenza di auto-espressione – ha spiegato una ricercatrice si Twitter – tanto che scelgono di non parlare del tutto.

Il lancio di alcune tra le nuove caratteristiche è previsto già per la prossima settimana mentre altre sono ancora in fase di definizione.

La lista delle nuove opzioni per la privacy

Tra quelle che potrebbero essere presto disponibili nella fase di testa abbiamo la possibilità di nascondere i tweet che ci sono piaciuti, facendoli vedere solamente alle persone che scegliamo noi. Si potranno anche rimuovere i follower. Attualmente il solo modo per levarsi un follower di torno è quello di bloccarlo ma, ben presto, dovrebbe esserci la possibilità di rimuoverlo semplicemente (probabilmente una delle funzioni più attese).

Si potrà anche levare la propria mention all’interno di un thread, così da poter lasciare la conversazione per qualsiasi ragione e non essere più menzionato. Un’altra interessante possibilità sarà quella di nascondere i tweet vecchi o, volendo, di ridurre al minimo la visibilità nascondendo messaggi dopo 30, 60 o 90 giorni (quest’ultima possibilità ancora in fase concettuale).

Un portavoce di Twitter ha detto a Gizmondo che la rinnovata attenziona alla privacy «è ispirata dal feedback che abbiamo ricevuto attraverso una serie di studi di ricerca globali che abbiamo condotto per capire meglio le percezioni e le esigenze delle persone per la privacy in tutto il mondo».