Twitter sta cancellando gli incorporamenti di tweet cancellati dal web

Twitter non si ferma e lancia la nuova funzionalità. Non solo la probabile introduzione di un pulsante di modifica dei post, ora la piattaforma avrebbe cambiato anche il suo modo di gestione dei tweet incorporati, cancellati dopo il fatto, riempiendo di buchi le pagine su Internet. Twitter cancella i tweet incorporati in altre pagine e poi cancellati. Che cosa accedeva, invece, prima? Un tweet eliminato che, però, veniva incorporato in una pagina web, veniva comunque visualizzato su quest’ultima. Ora invece il testo di quel tweet eliminato, anche se riportato in un’altra pagina, scompare e al suo posto rimarrebbe solo una casella vuota.

Twitter sta modificando le pagine Web che presentano tweet incorporati eliminati nascondendo il loro contenuto con JavaScript. In un post sul blog, Kevin Marks, sviluppatore di IndieWeb ed ex Google Developer Advocate, ha criticato il cambiamento di Twitter, considerandolo una «manomissione del registro pubblico». Marks cita i tweet cancellati dall’ex presidente Trump che, ora, lasceranno solo un «buco incoerente», mentre secondo Marks, essendo contenuti di interesse pubblico, dovrebbero rimanere disponibili. Lo stesso aggiunge che il nuovo approccio di Twitter verso i tweet incorporati eliminati è «inquietante».

hi @TwitterEng – you broke the fallback case in the tweet embedding js for deleted tweets. Previously they would not be decorated and show the <blockquote> html version. Now they’re turned into empty white boxes. Do you want us to go back to screenshots? — Kevin Marks (@kevinmarks) March 29, 2022



Alle preoccupazioni di Marks, risponde Eleanor Harding, Senior Product Manager di Twitter, che afferma come Twitter stia, in questo nuovo modo, cercando di «rispettare meglio quando le persone hanno scelto di eliminare i propri Tweet». La Harding ha, inoltre, dichiarato che gli incorporamenti dei tweet eliminati non lasceranno più una casella vuota, come ora, ma presto visualizzeranno un messaggio.

Hey Kevin! We’re doing this to better respect when people have chosen to delete their Tweets. Very soon it’ll have better messaging that explains why the content is no longer available 🙂 my DMs are open if you’d like to chat more about this — Eleanor Harding (@tweetanor) March 29, 2022

Ecco come risulta ora il tweet cancellato:

Ma Marks non è l’unico contrario a tale nuova mossa della piattaforma. Anche Andy Baio, creatore della piattaforma di eventi virtuali Skittish e precedentemente CTO di Kickstarter, ha dichiarato che: «Twitter sta facendo molto di più che preservare la privacy delle persone che scelgono di eliminare i loro tweet: stanno usando JavaScript per nascondere retroattivamente il testo normale citato nei loro incorporamenti, anche se è ancora lì nell’HTML», aggiungendo che «questo è un grosso problema per preservare la documentazione storica». Infatti, chi scriveva sul web utilizzando uno screenshot di un tweet o citando semplicemente un testo, aveva la sicurezza di sapere che se un tweet incorporato fosse stato cancellato, il testo normale sarebbe rimasto ad ogni modo. Twitter, così facendo, secondo alcuni avrebbe infranto il patto piattaforma-utente.

Come sempre, le critiche non mancano ed è probabile che gli utenti siano divisi in due parti: c’è chi ritiene che l’eliminazione da parte di Twitter di frammenti della storia collettiva della rete sia un’ottima mossa e chi, invece, la ritiene sbagliata. La tensione è tra il principio del «diritto all’oblio», volto ad autorizzare le persone a far cancellare certi tipi di contenuti su di loro da Internet, e i ricercatori, sviluppatori e altri sostenitori dell’informazione aperta, che considerato il web un documento vivo, in continuo aggiornamento ma mai da alterare totalmente.