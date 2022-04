Twitter dice che testerà una funzione di modifica (pagando)?

Pulsante di modifica Twitter a pagamento. Twitter ci ha scherzato a lungo, sostenendo che nessun pulsante di modifica dei post sarebbe stato introdotto. Lo ha ribadito più volte. E se, invece, ora la piattaforma avesse cambiato idea? Che sia opera di Elon Musk o meno – data la sua recente acquisizione di azioni della società pari al 9,2%, nonché la sua nomina prossima nel cda della stessa -, l’app starebbe finalmente pensando di introdurre una funzione di modifica e lavorando su quest’ultima addirittura «dall’anno scorso». La piattaforma ha annunciato che lancerà il test nei prossimi mesi e di non «aver avuto l’idea da un sondaggio». Ciò non è di poco conto perché questa funzione, richiesta da milioni di utenti, permetterebbe agli stessi di correggere i numerosi tweet della piattaforma eliminandone gli errori di battitura. La funzione che, forse, verrà introdotta da Twitter, però, dovrebbe essere riservata solo a coloro che pagheranno un abbonamento alla piattaforma.

Il team di comunicazione di Twitter, dal profilo ufficiale della piattaforma, fa l’annuncio che la maggior parte degli utenti attendono da anni: «ora che tutti se lo chiedono… sì, stiamo lavorando su una funzione di modifica dall’anno scorso! no, non abbiamo avuto l’idea da un sondaggio; nei prossimi mesi inizieremo i test all’interno di @TwitterBlue Labs per scoprire cosa funziona, cosa no e cosa è possibile».

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll 😉

we’re kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022