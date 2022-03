Twitter bloccherà gli account di RT e Sputnik in Europa

Twitter ha deciso, cedendo alle pressioni dovute alle sanzioni Ue sulla questione, che rimuoverà gli account di RT e Sputnik. I provvedimenti della piattaforma nei confronti delle testate ufficialmente legate e finanziate dal Cremlino erano cominciati già nei giorni scorsi, con un’etichetta a tutti i post provenienti da queste fonti che prevedeva la scritta “Stay informed”. Si passa ora al livello successivo, con Twitter che impedirà ai contenuti pubblicati da queste due testate di uscire dal confine russo. Twitter blocca RT e Sputnik, quindi, e vediamo qualche dettaglio in più sulle modalità.

Twitter blocca RT e Sputnik in seguito alle sanzioni UE

A riferire la scelta è stato un portavoce della piattaforma a Politico: «Le sanzioni dell’Unione europea probabilmente ci richiederanno legalmente di trattenere alcuni contenuti negli stati membri dell’UE. Abbiamo intenzione di rispettare l’ordine quando entrerà in vigore». Questo vuol dire, appunto, che i contenuti dell’ex Russia Today e di Sputnik sono destinati – non appena i provvedimenti entreranno ufficialmente in vigore – non saranno più visibili in tutti i paesi dell’Ue.

Con la sanzione che entra ufficialmente in Gazzetta Ufficiale, tutte le piattaforme avranno una base legale fornita dai regolatori Ue per procedere contro i media del satellite russo che vogliono uscire dal paese tramite i social con la loro disinformazione e la loro propaganda. Questo è il culmine di una pressione dei politici europei che va avanti da diversi giorni. C’è stato il segretario di Stato francese per il digitale Cédric O che ha rimproverato Twitter per non aver intrapreso azioni di moderazione contenuti, definendo la piattaforma come quella che «è sempre, sempre l’ultima a reagire e sempre quello che non fa abbastanza sulla moderazione».

Per quanto riguarda le altre piattaforme abbiamo Google che impedisce l’accesso alle due fonti tramite Youtube e ricerca News, Meta e TikTok che impediscono l’accesso agli account – andando sull’account Instagram di Sputnik dall’Italia, per esempio, compare il messaggio “Profilo con restrizioni. Questo profilo non è disponibile nella tua area geografica». Nella giornata di ieri Telegram ha disattivato il canale RT France in Francia.