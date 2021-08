Twitch Italia abbassa il prezzo del suo abbonamento

Nell’ambito di un’ottica più generalista, la piattaforma di live-streaming Twitch ha deciso di abbassare il costo del suo abbonamento in Italia e in altri Paesi, per raggiungere una platea di utenti più ampia.

Gli abbonamento di Twitch

Come riporta Wired, l’obiettivo di Twitch – in questa sua scelta di rimodulare il costo degli abbonamenti – è quello di renderli più equi al paese di destinazione. Cosa vuol dire? Che il prezzo di Twitch nei singoli Paesi si adegua al costo della vita di ognuno di essi. Per quanto riguarda l’Italia, si è passati da un costo mensile di 4,99 a 3,99, quindi una riduzione del 20%, poiché il nostro Paese rientra tra quelli di prima fascia, che sono scesi di solo 1 euro.

Per altri Paesi, invece, il prezzo si è ridotto di percentuali nettamente maggiori: in Albania da 4,99 a 1,99, in Turchia da 38,99 a 9,90, in Serbia da 4,99 a 1,99.

Come ne risentono gli streamer

Il calo del prezzo degli abbonamenti ricadrà in qualche modo sugli streamer? La domanda non sorge spontanea a chi fruisce unicamente dei contenuti, invece è lecita da parte di chi rientra in maniera diretta nella categoria. La risposta è che la piattaforma – di proprietà di Amazon.com – ha avviato un programma per coprire le eventuali carenze nei ricavi degli abbonamenti al canale, per evitare che i live-creators perdano troppi introiti.

Per chi invece sta valutando di sottoscrivere un abbonamento su Twitch, i benefici per gli abbonati sono svariati e li segnala la piattaforma in questa pagina: poter esprimere apprezzamento nei confronti dei creators, accedere alle emoji personalizzate, ottenere lo stemma di abbonato (che varia con la durata dell’abbonamento, se il canale ha impostato degli stemmi fedeltà) e altri benefici, quali la visione senza annunci pubblicitari.

Nell’ultimo anno, la piattaforma ha spopolato nel mondo dei creators e, soprattutto, della generazione Z e con questa novità sembra intenzionata a crescere sempre più e ad inglobare ulteriori clienti: sia streamer che ospiti.