C’è chi, per una diretta Twitch, disturba bar, negozi e ristoranti

Sulla nota piattaforma di livestreaming, uno streamer è entrato in un bar milanese e (oltre a disturbare clienti e lavoratori) non ha fermato tutti quei follower che hanno iniziato a tempestare il locale con telefonate

Il gioco è bello (si fa per dire) quando dura poco. Al tempo dei social, però, la caccia all’engagement e al click facile continua a mietere vittime. Come nel caso del Crazy Cat Café di Milano, finito al centro di scherzi telefonici e false recensioni negative per aver allontanato (dopo oltre 20 minuti di diretta) lo streamer Twitch “noto” come Gabbrone che stava infastidendo i clienti del locale e le persone che stavano lavorando.

LEGGI ANCHE > Il format storico Gialappa’s + evento di calcio si sposta su Twitch

«Purtroppo stiamo subendo un attacco mediatico causato da un episodio avvenuto questo martedì 16 giugno – denuncia il Crazy Cat Café di Milano su Instagram -. Uno streamer, di cui non faremo il nome per non alimentare la visibilità, è venuto nel nostro locale, in diretta Twitch. La popolarità di questo personaggio deriva dal fatto che entra nei locali o negozi e comportandosi in modo molesto, alla fine, si fa cacciare, il tutto condito dal supporto del suo pubblico in live, che lo incita in chat».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Crazy Cat Café 🐈🍰☕️ (@crazycatcafe)

Gabbrone, lo streamer che disturba i locali su Twitch

Il nome dello streamer “non citato” è Gabbrone, un ragazzo (classe 2002) che si “diletta” nel realizzare dirette all’interno di bar, locali e ristoranti mantenendo comportamenti poco consoni. Di cosa parliamo? Di questo, l’evento denunciato dai titolari di Crazy Cat Café.

Alcune volgarità, qualche bestemmia. Poi comportamenti poco consoni alle norme e ai protocolli ancora vigenti all’interno dei locali al chiuso (in particolare per quelli del settore ristorativo) come il mancato utilizzo della mascherina per coprire naso e bocca quando non si è al tavolo. Ma questo non basta. Come denunciano (e si sente anche nel corso della diretta di Gabbrone su Twitch) i dipendenti, durante questo live-streaming il locale ha subìto diversi scherzi telefonici non stigmatizzati dall’autore stesso della piccola “impresa” social.

La policy di Twitch sulle molestie

Ma cosa dice Twitch in merito alle norme sull’incitamento all’odio (non è questo il caso) e le molestie (fattispecie che fa riferimento alla denuncia da parte dei ristoratori)? Le linee guida sono molto chiare: «Non tolleriamo in alcun modo i comportamenti volti all’odio o molesti, né quelli che incoraggiano o incitano all’odio o alle molestie. Tuttavia, consentiamo agli utenti di discutere di contenuti volti all’odio o molesti per motivi di satira, oppure didattici, purché tali contesti siano chiari. I contenuti satirici sono accettabili se utilizzano elementi quali l’ironia, l’esagerazione o il ridicolo per esporre e criticare i comportamenti ingiusti. Il tentativo di promuovere punti di vista volti all’odio con il pretesto della didattica o della comicità porterà alla sospensione del tuo account».