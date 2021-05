Twitch lancia la nuova categoria Hot Tub: costumi liberi in piscine e spiagge

Sorpresa su Twitch: la piattaforma di live streaming di proprietà di Amazon sta lanciando una categoria per le trasmissioni nelle vasche da bagno, dopo aver affermato di aver ricevuto respingimenti da inserzionisti e spettatori su come la tendenza avesse preso il sopravvento sulla piattaforma. La nuova categoria “Piscine, vasche da bagno e spiagge” ha lo scopo di consentire ai creatori di trasmettere in streaming ciò che desiderano, offrendo allo stesso tempo agli inserzionisti di Twitch un modo più conveniente per impedire la pubblicazione di annunci su stream che non approvano.

Twitch ha affermato che le sue politiche su ciò che è e non è consentito sulla piattaforma non stanno cambiando. L’azienda non impedirà alle persone di fare streaming nelle vasche da bagno o in costume. Sebbene i contenuti sessualmente allusivi rimangano vietati, è consentito indossare abiti adeguati al contesto, come i costumi da bagno in una piscina. “Essere giudicati sexy dagli altri non è contro le nostre regole e Twitch non intraprenderà azioni di contrasto contro le donne, o chiunque faccia parte del nostro servizio, per la loro percezione di attrattiva”, ha scritto la società in un post sul blog. Gli streamer delle vasche da bagno tendono ad essere donne e spesso hanno subito molestie sessiste da parte di uomini.

Nel suo post sul blog, la società dice “prima di tutto, nessuno merita di essere molestato per il contenuto che sceglie di trasmettere in streaming”. Twitch afferma che l’aggiunta di una nuova categoria non è la sua soluzione a lungo termine per dare agli inserzionisti un maggiore controllo sui flussi in cui vengono pubblicati i loro annunci. Ma la considera una soluzione a breve termine, affermando che consente agli spettatori di evitare o cercare contenuti di vasche da bagno e offre ai creatori un posto per continuare lo streaming. I brand potranno attivare o disattivare la pubblicazione di annunci negli stream di quella categoria.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]