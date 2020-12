Conte e il lockdown “a singhiozzo” nel mirino della rete

Tanti i tweet e i meme che prendono in giro il premier e il governo e che scherzano sulla limitazioni imposte per le feste

Dopo la conferenza stampa di Conte scoppiano in rete i tweet sulle restrizioni e sul premier. Tanti, tantissimi, infatti hanno deciso di sfogare il malessere per le nuove limitazioni imposte dal governo per le feste natalizie con post sarcastici o goliardici, con il presidente del Consiglio come bersaglio preferito e con hashtag come #lockdownitalia subito in tendenza.

I tweet sulle restrizioni e sul premier che invadono la rete

Tante le battute, ma anche tanta rabbia sui social per le nuove restrizioni, con i ristoratori tra le categorie più colpite e arrabbiate. E quindi c’è chi sfoga la rabbia offendendo, ma anche chi, pubblica il menù che preparerà per i giorni di festa per l’asporto o la consegna, chiedendo agli utenti di diffondere nella speranza di limitare le perdite.

Provate a mettervi nei panni di un ristoratore adesso.

Sentite la rabbia, la depressione la paura?

Pensate ad essere un dipendente di quel ristorante. Sentite quel brivido che è la fine dei vostri sogni e dei sogni dei vostri figli? #lockdownitalia — Fabio L (@Fabopolis) December 18, 2020

E se tanti invece prendono in giro il premier per i ritardi sempre più lunghi prima delle conferenze stampa, la maggior parte si sfoga sottolineando la complessità, o poca sensatezza, di alcune norme o eccezioni.

In zona rossa si può girare per la regione, in zona arancione non si può uscire dal comune #lockdownitalia #conferenzastampa pic.twitter.com/P4j1mqz1Dr — Federica (@_fipi) December 18, 2020

Qual è il livello di incomprensibilità dei DPCM di Conte da 1 a “prima volta che apri un libro di fisica quantistica”? #DPCM #lockdownitalia #staseraitalia pic.twitter.com/H0hndBXqpg — Antonio (@Antonio03671491) December 18, 2020

La maggioranza delle persone però preferisce prendersela con Conte, vero protagonista, nel bene e nel male, di queste nuove restrizioni nel ruolo del Grinch che in qualche modo “ha rubato il Natale” agli italiani.

Tweet e meme molto spesso simpatici e nei limiti del buongusto, ma che dimostrano forse come l’attenzione degli italiani sia, comprensibilmente, verso le limitazioni per Natale e le feste, senza però prendere in considerazione la realtà delle cose, con i quasi 68mila morti di Covid-19 dall’inizio della pandemia che fanno dell’Italia il quinto Paese al mondo per numero di vittime e il terzo per decessi ogni milione di persone.