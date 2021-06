Basta screenshot: ora i tweet potranno essere condivisi direttamente su Instagram (ma non per tutti)

Gli screenshot hanno salvato i social. Grazie a questo rapido strumento, tantissimi utenti hanno avuto e stanno avendo la possibilità di spostare un contenuto pubblicato da una piattaforma all’altra. Perché, molto spesso, i social network (fatta eccezione per quelli che vivono sotto lo stesso tetto commerciale) non interagiscono tra loro e non danno l’opportunità di realizzare post condivisibili. Ora, però, sarà possibile condividere tweet su Instagram Stories. Ma, per il momento, non per tutti.

Ad annunciare la fine della fase di test e l’entrata in vigore di questa novità è stato lo stesso profilo Twitter del social del cinguettio breve.

pls stop posting screenshots of Tweets on IG Stories. you can now share Tweets directly on iOS. -management pic.twitter.com/wpjnElsRTK — Twitter (@Twitter) June 22, 2021

«Per favore, basta postare screenshot dei tweet su Instagram Stories. Ora puoi condividerli direttamente sui dispositivi iOS». Ed sono solamente gli smartphone della Mela a offrire ai propri utenti questa novità (che, però, a breve potrebbe essere estesa anche ad Android). Come si vede dalle immagini, quando si pubblica un post su Twitter si potrà scegliere se condividerlo anche su Instagram. Ovviamente non come post del feed, ma come IG Stories.

Tweet su Instagram, ora si potranno condividere su iOS

Una novità importante per due applicazioni che iniziano a interagire tra di loro, facilitando il “compito” degli utenti che – ora – non dovranno più utilizzare la funzione screenshot. Almeno su iOS. Però c’è una pecca: all’interno delle Instagram Stories quel tweet condiviso non è un reale contenuto multimediali. Insomma, si tratta – di fatto – di un’immagine statica che non può trasferire direttamente il traffico e l’engagement dal profilo IG a quello Twitter. È pur sempre un punto di partenza, una base per una collaborazione futura e futuribile. E più integrata.