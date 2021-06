A breve si potranno postare foto su Instagram dalla versione desktop

Il social ha avviato la fase test per consentire agli utenti di utilizzare la piattaforma (in molte più declinazioni) anche dal web e non solo dalla app

Il futuro va verso e app, ma quel sapore nostalgico del “www” non abbandona mai i piani futuri e futuribili delle principali aziende Big Tech. Nella giornata di ieri, per esempio, abbiamo parlato della decisione presa dal colosso cinese Bytedance di dare una nuova-vecchia vita all’app sorella (maggiore) di TikTok, Douyin. E anche dall’altra parte dell’Oceano si pensa di andare in quella stessa direzione, come si evince dall’ultima sperimentazione portata avanti per postare foto Instagram da desktop.

Per il momento non c’è una data, ma i dettagli non mancano. A svelare il più recente test – in fase beta – di Facebook (proprietario di IG) per quel che riguarda il social delle fotografie è stato il sempre aggiornatissimo Matt Navarra, consulente per i social network che già in passato aveva rivelato diverse innovazioni delle varie applicazioni e piattaforme.

More screenshots of creating + publishing posts via https://t.co/3QaHTLlqBE pic.twitter.com/G5mptOhN06 — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

Si tratta di una fase beta di test, quindi la decisione di ufficializzare questa novità sarà presa in futuro in base ai feedback ricevuti dal campione selezionato. Inoltre quel che mostra Navarra, almeno a livello grafico, potrebbe essere differente rispetto alla versione finale. Ma il fatto che si stia sperimentando la possibilità di postare foto Instagram da desktop è in linea con il ritorno al “vintage” digitale, sempre più presente nei piani futuri delle aziende social.

Postare foto Instagram da desktop, al via la fase di test

Come spiega The Verge, gli screenshot della fase test mostrano diverse opportunità per l’utente. Si tratta di indicazioni già presenti sulla versione app mobile di Instagram: poter regolare la foto (per dimensioni e colori), ma anche scegliere il filtro che si ritiene più opportuno prima della pubblicazione sul social. Insomma, un’innovazione dal sapore vintage avviata già lo scorso anno, con la possibilità di accedere, leggere, gestire e rispondere ai “DM” (Direct message) anche dalla versione web del social network. “Sappiamo che molte persone accedono a Instagram dal proprio computer – ha dichiarato a Bloomberg la portavoce di IG, Christine Pai -. Per migliorare questa esperienza, stiamo testando la possibilità di creare un feed post su Instagram con il loro browser desktop”. Perché l’innovazione va di pari passo anche con le esigenze degli utenti. Passati, presenti e futuri.