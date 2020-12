Giura il nuovo senatore dell’Arizona, il messaggio della moglie fa commuovere

Nel giorno in cui Mark Kelly diventa ufficialmente il nuovo senatore dell’Arizona, il tweet di Gabby Giffords si prende la scena e commuove il web. La moglie di Kelly, astronauta di successo e adesso nuovo simbolo dell’Arizona democratica, era la suo fianco e ha voluto ricordare con una foto quando i ruoli erano invertiti ed era lei a giurare come deputato. Un ricordo commovente soprattutto alla luce della storia della coppia, con Giffords che nel gennaio 2011 è sopravvissuta per miracolo a un attentato riportando però danni gravissimi danni cerebrali e la paralisi della parte destra del corpo che l’hanno costretta alle dimissioni. Un momento durissimo, superato con il marito, e in qualche modo concluso con la cerimonia di giuramento di Kelly al Senato.

Il tweet di Gabby Giffords e la foto col marito

“Eri al mio fianco quando ho giurato circa 14 anni fa. Sono così felice di essere al tuo oggi che giuri come nuovo senatore dell’Arizona”. Questo il testo del tweet di Gabby Giffords con la foto di lei col marito Mark Kelly che ha commosso i social.

You were by my side when I took my oath of office nearly 14 years ago. I’m so excited to be by yours today as you’re sworn in as our next Arizona Senator. pic.twitter.com/lGYcAXJFa4 — Gabrielle Giffords (@GabbyGiffords) December 2, 2020

Tanti i messaggi di sostegno e di affetto per l’ex deputata e per il marito, tutti con il comune denominatore della gioia per il successo di una coppia che ha sofferto e ancora si impegna nell’arena pubblica dopo una prova durissima come quella superata dopo l’attentato di quasi 10 anni fa, quando sei persone morirono e Giffords si salvò per miracolo.

GOD BLESS BOTH OF U, U HAVE BOTH BEEN A BLESSING TO OUR COUNTRY AND HAVE PAID A DEAR PRICE FOR IT & AND ARE STILL SERVING A CAUSE GREATER THAN YOURSELVES, CANT SAY HOW PROUD WE ARE OF GABBY WHO NEVER GAVE UP OR IN… EVEN IN THE FACE OF LIFE OR DEATH! WHICH IS A HEROIC TO ALLOFUS pic.twitter.com/u5qhEc58BJ — JOHN F MULLINS (@Johnfmullins3F) December 2, 2020

Staying in politics, after all you and your family have gone through, takes cojones. @GabbyGiffords, you’re amazing, & we are so grateful to have @CaptMarkKelly at the helm this go-round in AZ. OK…Good luck, stay safe, and keep fighting the good fight! Thank you!!! — Neysa Joseph-Orr (@NeysaJosephOrr) December 2, 2020

Bravo! You gave me chills just sitting here reading this.

Out of the darkness into the brilliant sunlight! BRAVO! BRAVA! — Charlotte Sudakov (@csudakov1) December 3, 2020

Il tweet di Gabby Gifford e l’attentato

Alla base del tweet di Gabby Gifford c’è la consapevolezza di aver superato una prova difficilissima e di poter adesso gioire per una giornata storica per il Paese ma soprattutto per la propria vita. Quando l’8 gennaio 2011 durante un comizio a Tucson Giffords fu raggiunta da un colpo di pistola esploso dal 22enne Jared Loughner la sua vita sembrava finita. L’allora deputata democratica fu ricoverata in condizioni critiche, ma per sbaglio al marito, partito da Houston appena saputo dell’attentato, fu detto che era morta. E invece Gabby Giffords è riuscita a sopravvivere nonostante danni cerebrali gravissimi e adesso, dopo aver dovuto lasciare il suo ruolo di deputata e anni di riabilitazione e sofferenza può festeggiare col marito il ritorno a Washington.