Il tweet di Atac che sta facendo ridere tutti ottenendo un molti retweet e menzioni

Atac utilizza la sua pagina Twitter – come noto a chi fruisce dei traporti pubblici di Roma – in maniera puntuale e precisa per aggiornare rispetti a problemi e risoluzione di problemi che si presentano, quotidianamente, nella mobilità della capitale. Si tratta di tweet che, solitamente, hanno giusto l’interazione del commento di chi – dovendo cambiare linea bus perché quello che interessa a lui non passa, per esempio – chiede in formazioni per giungere alla meta. Oggi però, in seguito a un tweet Atac – che parla di una vettura come fosse una persona – le interazioni per quello specifico contenuto sono state decisamente di più.

Buongiorno, una vettura è venuta a mancare causa guasto — infoatac +😷= (@InfoAtac) September 29, 2022



Le reazioni al tweet Atac sulla «vettura venta a mancare»

«Buongiorno, una vettura è venuta a mancare causa guasto», scrive Atac rispondendo a una richiesta di informazioni su una linea autobus. Non tardano ad arrivare – e continuano a farlo – commenti, retweet e moltissime menzioni di persone che fanno battute e rispondono ad Atac nei modi più disparati.

Per chi volesse partecipare alle esequie del povero autobus 👇#CoseDiAtac https://t.co/tcQmF23KKo pic.twitter.com/6aFrKHKnEP — TPL Roma (@TplRoma) September 29, 2022

C’è chi ha creato un intero epitaffio ironico per l'”autobus Atac linea 80 express” per la cui morte «gli utenti tutti – che ancora lo attendono alla fermata – si stringono nel doloroso annuncio».

Le battute e i rilanci, da “suonava sempre” a “ha fatto anche corse buone” si sprecano.

Ha fatto anche corse buone — Andrea Fabiano (@AndreaFabiano) September 29, 2022

E ti ricordi quanto le piaceva Battisti? Cantava sempre a squarciagola “Un’avettura” — Andrea Fabiano (@AndreaFabiano) September 29, 2022

Ricordo quando da piccola portava i bimbi a scuola. — LALLERO (@see_lallero) September 29, 2022

Tutti commenti il cui numero, vista la divertente scelta di parole che ha fatto il social media manager di Atac (probabilmente inconsapevolmente) è destinato ad aumentare.