TvBoy e il murale con le Tre Grazie: Zingaretti, Conte e Di Maio. E Renzi fa il Cupido | VIDEO

Lo street artista TvBoy ha colpito ancora. Questa notte, in piazza Capizucchi, in pieno centro a Roma, è stato realizzato un nuovo murale che vuole raccontare l’attualità politica in Italia dopo l’accordo tra il Movimento 5 Stelle e il Pd (anche con LeU) per la formazione di un nuovo governo guidato sempre da Giuseppe Conte. L’artista palermitano ha deciso di chiamare la sua nuova opera Le Tre Grazie (un omaggio allo scultore Antonio Canova), raffigurando Nicola Zingaretti, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Con un altro personaggio a sorpresa in vesti inedite.

A rendere pubblico il suo ultimo murale è stato lo stesso TvBoy attraverso la sua pagina Twitter in cui ha postato un video della realizzazione de Le Tre Grazie e una fotografia con il lavoro ultimato. Si vedono Giuseppe Conte al centro, con ai suoi fianchi Nicola Zingaretti e e Luigi Di Maio. Sullo sfondo un grande cuore giallorosso a sancire l’amore che, dopo il colore gialloverde degli scorsi 14 mesi, ha assunto tinte ben diverse.

Le Tre Grazie @nzingaretti @luigidimaio e @GiuseppeConteIT . La mia ultima installazione a Roma in occasione del giuramento per il conte bis. @matteorenzi è cupido. Gli amori estivi possono durare? Piazza Capizucchi Roma pic.twitter.com/jrhZyRF4gc — Tvboy (@tvboyofficial) September 5, 2019

TvBoy e il murale sul governo giallorosso

La sorpresa, ma neanche troppo, arriva guardando in alto. Al fianco di Nicola Zingaretti, in vesti inedite, con tanto di alette, compare un Matteo Renzi a mo’ di Cupido.

Il Renzi Cupido

In fondo, infatti, l’apertura di Matteo Renzi al Movimento 5 Stelle è stato il punto che ha portato a una possibilità che poi si è completata dopo circa due settimane di trattative. Quindi, questa volta, il ruolo di Cupido sembra essere il più azzeccato. Lo stesso TvBoy, però, si pone una domanda: «Gli amori estivi possono durare?». E l’estate sta finendo.

(foto di copertina: da profilo Twitter di TvBoy)