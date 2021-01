Trump si decide a fare un video su Twitter, il social network impedisce le interazioni

Alla fine, dopo che persino Joe Biden lo aveva sollecitato, Donald Trump dice di andare a casa. Un breve video di circa un minuto su Twitter, il suo social network preferito, in cui il presidente uscente continua a propugnare la tesi delle elezioni rubate. Nonostante questo, però, chiede ai suoi sostenitori – di cui dice di comprendere la frustrazione e la rabbia – di fermare la violenza che, nel pomeriggio di Washington, li ha portati a forzare l’ingresso di Capitol Hill e di entrare nell’aula del Congresso, mettendo a repentaglio la sicurezza delle istituzioni degli Stati Uniti (tra cui il vicepresidente uscente Mike Pence e la vicepresidente eletta Kamala Harris).

Trump dice di tornare a casa, ma Twitter limita il suo video

Dopo tante sollecitazioni, dopo l’intervento di Biden, dopo che tutti gli osservatori politici – anche quelli a lui più vicini – gli avevano chiesto un intervento in video, Trump ha deciso di girare questo videomessaggio dalla Casa Bianca. Un videomessaggio comunque controverso, in cui insiste sul concetto di elezioni rubate e nel quale fa quasi una concessione chiedendo ai suoi sostenitori di tornare a casa.

Tant’è che Twitter ha impedito al tweet di avere delle risposte, di essere retwittato o, semplicemente, di ottenere qualche like, poiché lo stesso contenuto – secondo i moderatori del social network di Jack Dorsey – potrebbe incitare a nuove violenze. Una decisione senza precedenti nella storia dei social network: Twitter ha stabilito che un messaggio del presidente degli Stati Uniti potesse avere diffusione soltanto attraverso gli addetti ai lavori, o recandosi appositamente sul profilo di Trump.

La decisione, tra le altre cose, è stata presa dopo che – in pochissimi minuti – c’erano state già decine di migliaia di interazioni con il post del presidente Trump: «Le elezioni sono state rubate – ha spiegato Trump -, ma adesso è tempo di tornare a casa e di stare in pace. Noi siamo quelli del law and order e per questo dobbiamo stare accanto alle forze di polizia. So che vi sentite frustrati, vi voglio bene. Ma adesso è tempo di tornare a casa».