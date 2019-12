Quei tre leader mondiali che spettegolavano su Trump al vertice NATO | VIDEO

Visti gli interlocutori si potrebbe agevolmente parlare di incidente diplomatico tra potenze mondiali. Il fascino di Justin Trudeau riesce a captare l’attenzione di Boris Johnson e di Emmanuel Macron che lo ascoltano rapiti, con un calice in mano. Ne manca uno. Non lo nominano mai, ma tutti sanno a chi si stanno riferendo: il presidente del Canada, il premier britannico e il presidente francese stanno spettegolando su Donald Trump, nel bel mezzo di un meeting tra leader a margine del vertice NATO.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP

— Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019